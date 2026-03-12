Bahçeli'den 'İran' mesajı, çağrı yaptı: 'Her türlü senaryoya...'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekillerinin katılımıyla düzenlenen iftar programında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’nin bölgesel gelişmeler karşısında güçlü bir duruş sergilediğini belirterek, “Türkiye sırtına binen ağırlıklarından hızla kurtulmaktadır. Uyanan ve ayağa kalkan devin önünü kesecek, tarihi yürüyüşünü kesintiye uğratacak hiçbir muhasım veya mütecaviz odak yoktur ve olması da mümkün değildir” dedi.

Orta Doğu’daki gerilime de değinen Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail arasındaki ortaklığın askeri, siyasi ve ekonomik maliyetinin arttığını ifade etti. Bahçeli, bu durumun özellikle iç kamuoylarında İran ile olası bir savaşa yönelik itirazların yükselmesine yol açtığını belirterek, “ABD-İsrail ortaklığının askeri, siyasi ve ekonomik külfeti arttıkça, bilhassa iç kamuoylarının İran savaşıyla ilgili kategorik itirazları yükseldikçe etrafımızda biriken tehlike daha da yoğunlaşacaktır. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.

Bölgede gerilimin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, ateşkes çağrısında bulunarak, “Yol yakınken ateşkes rejimi devreye girmelidir. Eller tetik yerine uzlaşma gayesiyle birleşmelidir” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, aksi durumda İran’ın ABD-İsrail ortaklığı açısından uzun soluklu ve maliyetli bir çatışma alanına dönüşebileceğini belirterek, “Aksi halde İran; ABD-İsrail ortaklığı için yeni bir Afganistan’a, yeni bir Irak’a, hatta yeni bir Vietnam’a dönebilecektir” dedi.

Devlet Bahçeli, yaptığı konuşmada dava arkadaşlarına, katılımcılara ve basın mensuplarına hitap ederek, “Böylesi müstesna ve muazzez bir akşamda sizlerle aynı sofranın etrafında gönüllerimizi buluşturduk; dualarımızı, dileklerimizi ve niyazlarımızı birleştirdik” dedi.

Bölgesel gelişmelere de değinen Bahçeli, dünyada savaşların ve çatışmaların arttığını belirterek, İslam dünyasının huzur içinde bir Ramazan geçirmesini arzuladıklarını ancak bölgede yaşanan savaş ve şiddet olaylarının bu beklentiyi gölgelediğini ifade etti. Buna rağmen umudun kaybedilmemesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, “Her gecenin sonu aydınlık, her yokuşun ardı düzlüğe çıkıştır. Bu nedenle umudumuzu kaybetmeyeceğiz” dedi.

“YENİ KÜRESEL SİSTEMİN SANCILARI YAŞANIYOR”

Küresel sistemde önemli değişimlerin yaşandığını ifade eden Bahçeli, 1945 sonrası kurulan dünya düzeninin çözülme sürecine girdiğini ve yeni bir küresel sistemin oluşum sancılarının yaşandığını söyledi. Bu süreçte milli birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, “Böylesi alacakaranlık dönemlerde dayanışma duygumuzu çok daha güçlendirmeli, milli birlik ve kardeşliğimizi en üst seviyede perçinlemeliyiz” diye konuştu.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE” HEDEFİ

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” hedefinin bu çerçevede önemli olduğunu belirterek, “Yeni yüzyılın ikinci çeyreğinde ‘Terörsüz Türkiye’yi inşa ve ihya edecek milli diriliş ruhu nice mucizelere imza atacaktır” dedi. Türkiye’nin üzerindeki yüklerden hızla kurtulduğunu dile getiren Bahçeli, “Uyanan ve ayağa kalkan devin önünü kesecek, tarihi yürüyüşünü kesintiye uğratacak hiçbir muhasım veya mütecaviz odak yoktur” ifadelerini kullandı.

Türk milletinin birlik ve kardeşlik içinde yeni yüzyılı inşa edeceğini söyleyen Bahçeli, “Terörsüz Türkiye hedefi taviz değil, Türk ve Türkiye Yüzyılına yönelik kesif bir tahkimattır” değerlendirmesinde bulundu.

MİLLİ BİRLİK VE AHLAK VURGUSU

Konuşmasında milli birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yapan Bahçeli, toplumda dayanışmanın güçlü olduğu sürece milli ahlakın da güçlü kalacağını belirtti. Bahçeli, toplumların köklerinden ve değerlerinden uzaklaşması halinde tarihten silinme riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade etti.

İRAN GERİLİMİ VE BÖLGESEL RİSKLER

Bölgedeki gelişmelere değinen Bahçeli, özellikle İran’a yönelik saldırıların dikkatle takip edildiğini söyledi. Bir savaşın başlatılmasının kolay, ancak bitirilmesinin zor olduğunu belirten Bahçeli, savaşın bölgesel ve küresel sonuçlarının ağır olabileceğini vurguladı. Bahçeli, “ABD ile İsrail’in İran karşısında teklemeye başladığı, iç kamuoylarında ise çözülmelerin hız kazandığı anlaşılmaktadır” dedi.

Savaşın bölgesel bir çatışmaya dönüşme riskine dikkat çeken Bahçeli, Türkiye ile İran’ın karşı karşıya getirilmesi veya İran ile Körfez ülkeleri arasında yeni gerilimlerin çıkarılmasına yönelik planların bulunduğunu öne sürdü. Türkiye’nin gelişmeleri dikkatle takip ettiğini belirten Bahçeli, “Hiçbir tehdide eyvallah demeyiz, diyemeyiz” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, ABD-İsrail ortaklığının İran’la yaşadığı gerilimin maliyetinin arttığını belirterek, “ABD-İsrail ortaklığının askeri, siyasi ve ekonomik külfeti arttıkça etrafımızda biriken tehlike daha da yoğunlaşacaktır. Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız” dedi.

“ATEŞKES ÇAĞRISI”

Bölgede yaşanan gelişmelerin küresel ölçekte sonuçlar doğurabileceğini belirten Bahçeli, Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’ndeki enerji taşımacılığının da risk altında olduğunu söyledi. Savaşın en büyük mağdurlarının siviller ve çocuklar olduğunu ifade eden Bahçeli, karşılıklı saldırıların küresel vicdanı yaraladığını dile getirdi.

Bahçeli, gerilimin düşürülmesi çağrısında bulunarak, “Yol yakınken ateşkes rejimi devreye girmelidir. Eller tetik yerine uzlaşma gayesiyle birleşmelidir. Aksi halde İran; ABD-İsrail ortaklığı için yeni bir Afganistan’a, yeni bir Irak’a, hatta yeni bir Vietnam’a dönebilecektir” dedi.

“TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİ ÖNCELİĞİMİZ”

Türkiye için önceliğin ülkenin güvenliği olduğunu vurgulayan Bahçeli, Türkiye’yi riske atacak girişimlere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi. Bahçeli, egemenlik hakları ve bağımsızlığın her koşulda savunulacağını ifade etti.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyasetteki hedefinin Türk milletinin varlık ve hayat haklarını korumak olduğunu belirten Bahçeli, partiye yönelik eleştiriler ve saldırılara karşı sert mesajlar verdi. Bahçeli, “Milliyetçi Hareket Partisi Türk milletinin son kalesi, son siperi, düşman karşısında atılacak son kurşunudur” dedi.

BAYRAM VE KADİR GECESİ MESAJI

Bahçeli, konuşmasının sonunda birlik ve beraberlik mesajı vererek Ramazan ayının son günlerine girildiğini hatırlattı. Önümüzdeki hafta idrak edilecek Kadir Gecesi’nin mübarek olmasını dileyen Bahçeli, yaklaşan Ramazan Bayramı’nı da tebrik etti. Konuşmasını, “Cenab-ı Allah milletimizin, vatanımızın ve siz aziz dava arkadaşlarımızın yar ve yardımcısı olsun” sözleriyle tamamladı.