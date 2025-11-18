Son dakika... Bahçeli, İmralı yolcusu mu? Kürsüden haykırdı: 'Alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendim gitmekten gocunmam!'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Tam bir hafta önce hepimizi yasa boğan elim bir uçak kazası yaşadık. C-130 tipli askeri kargo uçağımız Gürcistan hava sahasında maalesef düşmüştür. 20 kahramanımız şahadete yürümüşlerdir. Üzüntümüz tarifsiz. Her birisinin ayrı hikayesi vardı. Hem asker olarak hem uzmanlık alanlarında iyi yetişmişlerdi. Şehitlerimizin isimleri milli gönüllere kazındı. Kargo uçağımızın nasıl ve niçin düştüğü, bu olayın geri planında kalanlar elbette aydınlatılacaktır. Talep ve beklentimiz de budur.

"MAKSATLI YORUMLARIN İYİ NİYETTEN MAHRUM OLDUĞU ÇOK AÇIK"

* Askeri kargo uçağımızın düşmesinin kamuoyuna yansımasının hemen sonrasında yapılan maksatlı yorumların iyi niyetten mahrum olduğu çok açıktır. Amaç üzüm yemek değil bağcıyı zorda bırakmaktır. Sıkıntılı günleri bir dedikodu furyasına çevirenlerin maskeleri indirilecektir. Kara kutunun deşifre edilmesine eş zamanlı olarak oluşturulacak raporu sabırla beklemeliyiz.

"S Ü RE Ç " MESAJI

* Türk milleti kalıcı bir bahar havasına kavuşacaktır. Niyet hayırlı, inşallah netice de hayırlı olacaktır. Terörsüz Türkiye hedefini baltalamak için devreye giren siyasi devşirmelerin, devlet-millet kenetlenmesini anlayabilecek akli yetenekleri elbette yoktur. Hep dediğimiz gibi, her şey Türkiye içindir.

* Osmanlı imparatorluğundan Türkiye Cumhuriyetine geçiş süreci TBMM'dir. Türkiye Cumhuriyeti bir demokrasi zaferi, muazzam bir halk hareketidir. Türk devlet felsefesine hangi açıdan bakarsak bakalım, millet devlettir, devlet millettir. Terörsüz Türkiye hedefi bir devlet politikası olduğu kadar, milletin demokratik gayesidir.

" İMRALI'YA KENDİM GİTMEKTEN ÇEK İNMEM"

* Terörsüz Türkiye hedefi, milletin sakatlanamaz politik gayesidir. Günlerdir süren İmralı'ya gidilsin mi gidilmesin mi tartışması son bulmalıdır. Sürecin asıl muhatapların birisiyle doğrudan temas kurulamayacaksa sonuç nasıl alınacak, ilerleme nasıl kaydedilecek? Alırım yanıma 3 arkadaşımı, kendi imkanlarımla İmralı'ya gitmekten, bir masa başında yüz yüze gelmekten imtina etmem. Mertçe özgüven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim. Şimdi dava arkadaşlarıma sesleniyorum: İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz? İşte milletin özü burada, öz kararı da budur diye sesleniyorum.

* Terörsüz Türkiye hedefinin neresi kötüdür. Yanlış olan yeri nedir? İşkembeden sallayanları terörün bitişi niye rahatsız etmektedir. Barış ve huzur neden uykularınızı bu kadar kaçırıyor? Gizli pazarlık yokken hepsine birden var demek manen ahlaken utanç duyulacak yüzsüzlük değil midir? Sözde milliyetçi sözde demokratların hiçbir tenkitine aldırmayacağız. Doğru bildiğimiz istikamette ilerleyeceğiz. Gözümüzü daldan budaktan asla uzak durmayacağız.

"İMRALI'YA GİTMEME İZİN VERİYOR MUSUNUZ?"

Bahçeli, kürsüden "İmralı'ya gitmeme izin veriyor musunuz?" diye sordu, salonda MHP'li vekillerden alkış koptu.

İBB İDDİANAMESİ

* Hukukun üstünlüğü hepimiz için bağlayıcıdır. Hiç kimsenin ayrıcalığı yoktur. İddianamenin karalanması CHP'ye bir şey kazandırmayacak. Bizim 2 konuda sahibi beklentimiz vardır. 1- Yargılama hızla yapılmalı, geciken adaletin adalet olmayacağı ortadadır. 2- Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm TV'lerde izletilmelidir. Türk milleti olan biten ne varsa öğrenmelidir. İddianamenin ayrıntısına girmeyeceğim. Bilen de bilmeyen de gece gündüz ahkam kesmektedir. Aziz Atatürk'ün kurduğu CHP adına ekosistem denilen mafyalaşmış bir oluşum tarafından bedeli mukavilince satın alınmıştır.

* Zanlılar bellidir. CHP yönetimi milletimizin verdiği vergileri gasbederek siyaset operasyona alet etmişlerdir. Emeklilerimizin parası CHP'nin para kulelerindedir. Bunun adı hortumculuk değil yüzyılın soygunudur.

"TÜRKİYE EKONOMİSİ TOPARLANMA VE DÜZE ÇIKMA AŞAMASINDADIR"

* Bugünkü şartlarda dünya nüfusunun yüzde 60'ı açlıkla yüz yüzedir. Ne ekonomi eski ekonomi ne dünya eski dünyadır. Zaramzedelerle hesaplaşmalıyız. Türkiye ekonomisi toparlanma ve düze çıkma aşamasındadır. Fiyat istikrarı sağlanacaktır. Bu amaca ulaşabilmek için yolsuzluk bataklığını kurutmak zorunluluktur. Karanlıktan şikayet etmek yerine bir mum da biz yakabiliriz.