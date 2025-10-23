Bahçeli ‘KKTC’ ısrarının ayrıntılarını açıkladı: ‘Kıvılcımın ateşe dönüşmemesi gerek’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, iktidarın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreç, KKTC’deki seçim sonuçları ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Oda TV’ye konuşan Bahçeli, KKTC seçimlerinde federasyon yanlısı söylemlerin Türkiye açısından risk taşıdığını belirtti.

"KURUCU ÖNDER" İFADESİ

Bahçeli, sürece ilişkin hedefini “iki nokta arasında düz bir çizgi” olarak tanımladı. Sürecin net anlaşılması için dilin ve tutumun önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

“Bu iki nokta arasındaki çizgi düz olursa her şey daha net anlaşılır. Dilimiz sert olursa o çizgi eğri olur, hedefe ulaşmak zorlaşır. ‘Kurucu Önder’ ifadesini o yüzden kullandım. Süreç güzel ilerliyor; kaybeden veya kazanan olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti olacak.”

'KKTC' ISRARININ AYRINTILARI

KKTC seçimlerinin ardından yaptığı “Türkiye’ye katılma kararı alınmalı” açıklamasını da değerlendiren Bahçeli, sözlerinin nedenini şu şekilde açıkladı:

“Seçim öncesi televizyonlarda federasyon mu, iki devletli çözüm mü tartışmaları çok yapıldı. Federasyon fikrini savunan bir adayın kazanmasıyla o küçücük federasyon kıvılcımının ateşe dönüşmemesi gerektiğini düşündüm. Çünkü bunun beklenti haline gelmesi Türkiye açısından tehlikelidir.”

Bahçeli, KKTC’deki olası bir federasyon eğiliminin, Suriye’deki benzer girişimleri de tetikleyebileceğini vurgulayarak “Bu Türkiye için kabul edilemez. En doğru karar KKTC’nin Türkiye’ye katılmasıdır” dedi.

“KİM YÜZDE 51’İ BULUYORSA CUMHURBAŞKANI OLSUN”

Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne yönelik eleştiriler ve “Alevi-Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı” açıklamalarıyla ilgili de konuştu.

Parti genel merkezinde yaşanan bir sohbeti anlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Genel merkezimizin önünde üçgen şeklinde bir alan var. Göknar, ladin ve sedir diktirdim; bunlar yasama, yürütme ve yargıyı temsil ediyor. Bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi dedim.”

"KÜRT VE ALEVİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLSUN" AÇIKLAMASI

Alevi kanaat önderleriyle yaptığı görüşmede de aynı mesajı verdiğini belirten Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Neden bir Alevi ve bir Kürt Cumhurbaşkanı Yardımcısı istediğimi anlattım. Dedim ki; ‘Yüzde 51’i bul Alevi Cumhurbaşkanı olsun, yüzde 51’i bul Kürt Cumhurbaşkanı olsun.’ Kimsenin önünde engel yok. Kim aday olabiliyorsa yüzde 51’i bulsun ve Cumhurbaşkanı olsun.”