Bahçeli’nin Demirtaş açıklaması AKP’de dengeleri değiştirdi: AKP’de Demirtaş karmaşası

DEM Parti, Selahattin Demirtaş’la ilgili tahliye başvurusunun ardından 4 Kasım 2016’da HDP’ye yapılan operasyonlarla ilgili Meclis’e araştırma önergesi vererek Demirtaş’ın tahliye edilmesini istedi. Bu yıl daha önce aynı konuda verilen iki önergeye karşı “Ortada bir olay var, mağdurları var, toplanan deliller var” gibi yanıtlar veren AKP’liler, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Tahliyesi hayırlı olur” sözleri sonrası konuyla ilgili yorum yapmadı. Önerge üzerine söz alan AKP’li İbrahim Yurdunuseven konuşma süresini “dokunulmazlıkların ne olduğunu ve nasıl kaldırılacağını” anlatarak doldurdu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’la ilgili temmuz ayında tahliye kararı verdi. Adalet Bakanlığı, ekim ayında, AİHM’in kararına itiraz etti. AİHM de itirazı reddetti. Bunun üzerine Demirtaş’ın avukatları, Kobani dosyasının bulunduğu bölge idare mahkemesine tahliye için başvuru yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de konuyla ilgili “Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır” yorumunu yaptı. Tüm bu gelişmelerden sonra DEM Parti, önceki gün Meclis’e 4 Kasım 2016’da HDP’ye yapılan operasyonlarla ilgili araştırma önergesi verdi. DEM Parti, artık Demirtaş başta olmak üzere Kobani Davası nedeniyle tutuklu olan siyasilerin serbest bırakılmasını istedi. AKP adına konuşan İbrahim Yurdunuseven ise, Demirtaş’ın tahliyesi konusunda herhangi bir yorum yapmadı.

KONUŞMA SÜRESİNİ DOLDURDU

Yurduseven, konuşma süresini milletvekilliği dokunulmazlığının ne anlama geldiğini ve nasıl kaldırılacağını anlatarak doldurdu. Muhalefet milletvekilleri ise konuşma sırasında “Konuya gel, partinin fikrini açıkla” diyerek kendisine tepki gösterdi. Yurdunuseven “Cumhurbaşkanımız önderliğinde bir sürece girildi. İşlemler hızlı bir şekilde devam ederken böyle bir önerge verilmiş olmasını anlamak mümkün olmadı” diyerek sözlerini bitirdi. Bunun üzerine muhalefet sıralarından “Süreyi de böyle doldurdunuz, tebrik ederiz” tepkileri yükseldi. Muhalefetten gelen tepkilerin ardından söz alan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da “Bütün siyasi parti grupları kendi görüşlerini açıkladı. Kendileri beğenmeyebilir, onların önergelerini de biz beğenmiyoruz. Sonuç itibarıyla, burada demokratik bir şekilde herkes kendi kanaatlerini ifade etti” karşılığını verdi. DEM Parti’nin önergesi de reddedildi.

DAHA ÖNCE ‘DELİLLER VAR’ DENİYORDU

DEM Parti, bu yıl benzer içerikli araştırma önergelerini iki kez daha Meclis gündemine getirmişti. Meclis’in 9 Temmuz’daki oturumunda yine Demirtaş’la ilgili verilen önerge üzerine konuşan AKP’li Cüneyt Yüksel “37 insanımızın katledildiği olaylar hiçbir şekilde bir hakkın ya da özgürlüğün kullanılması değildir. Yargı organları bu acıyı milletimize yaşatanlardan elbette hesap sormak zorundadır” demiş ve AİHM kararında

“Derhâl serbest bırakma” diye bir tabir olmadığını söylemişti. DEM Parti bir ay önce, 7 Ekim’de, konuyla ilgili yine önerge vermişti. Önerge adına konuşan AKP’li Murat Alparslan da “Halkın şiddete davet edildiği, kaos çıkarılmak için sokakların yangın yerine çevrildiği günleri hep beraber yaşadık. Maalesef 2 güvenlik görevlisi şehit, 35 sivil vatandaşımız hayatını kaybetmiş oldu. Kaos vardı, isyan vardı. Ortada bir olay var, bu olayın zarar gören mağdurları var, toplanan deliller var” diyerek yargılamanın devam ettiğini belirtmişti. İki önerge de reddedilmişti.