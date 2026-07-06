Bahçeli'nin MHP liderliğinin 30'uncu yılı: 'Üstlendiği misyonu büyük bir sadakatle omuzlamıştır'

Cumhur İttifakı'nın ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) lideri Devlet Bahçeli için partisinin genel başkanlığına seçilişinin yıldönümü nedeniyle bir kutlama mesajı paylaşıldı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, Bahçeli için X üzerinden yaptığı paylaşımda MHP liderini “Türk siyasetinin kutup yıldızı, Türk devletinin yol rehberi” olarak nitelendirip "Siyasi hayatı, yalnızca dönemsel hamleleriyle değil; köklü bir geçmiş şuuruna tutunarak yarınlara yön veren, siyasi tarihimizin en hassas dönemlerinde, toplumsal mutabakatı ve ülkenin bölünmez varlığını her türlü kişisel ikbalin üstünde tutan, hayatını tamamen Türk milletinin istikbaliyle bütünleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihinde üstlendiği tarihî misyonu, çeyrek asrı aşan bir sadakat ve büyük bir dirayetle omuzlamış, bugün davasına hizmet yolunda 30. yılına adım atmıştır." ifadelerini kullandı.

"ONUNLA YÜRÜMEK ONUR VESİLESİ"

Özgür Bayraktar, Bahçeli için sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Liderimiz, sadece iç politikada bir denge unsuru olmakla kalmayıp, Türkiye’nin uluslararası alanda kendi kararlarını kendi veren müstakil bir güç merkezine dönüşmesi fikrini her zaman canlı tutmuştur.

Millî güvenliğimizi tehdit eden her türlü unsura karşı sıfır toleranslı bir yaklaşımı siyasetin merkezine yerleştirmiş, bu kararlılıkla toplumsal barışın ve üniter yapının en sağlam kalkanı olmuştur. Kendi siyasi çizgisine ve teşkilatına kazandırdığı kurumsal disiplin, MHP'yi milletimizin varlık iradesinin siyasi arenadaki en net sesi konumuna getirmiştir. Karakterindeki sadelik, siyaset tarzındaki nezaket ve kararlarındaki sarsılmaz azimle hepimize rehberlik eden Sayın Genel Başkanımızın ardında kenetlenmek, onunla aynı ülküler doğrultusunda yürümek bizler için en büyük onur vesilesidir. Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in sarsılmaz kutup yıldızı, millî hafızamızın ve istikbalimizin hamisi Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi’nin liderlikteki 30. hizmet yılını en içten saygılarımızla, minnetle ve gururla selamlıyoruz.

Yüce Allah, Liderimize sağlıklı, uzun ömürler ihsan eylesin; onu başımızdan eksik etmesin."