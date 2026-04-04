Bahçeli'nin sözlerinin aksine kabinedeki AKP-MHP organik bağı ortaya çıkıyor: Bakanlar MHP’den çıkmıyor!

İçişleri ve Adalet bakanları 11 Şubat’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla değişmişti. Kararla Akın Gürlek Adalet Bakanlığı’na, Mustafa Çiftçi de İçişleri Bakanlığı’na getirilmişti. MHP’nin bu değişikliklerde etkisinin olup olmadığı tartışma konusu olmuştu.

BAHÇELİ MHP’NİN İKTİDAR ORTAĞI OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise iki bakan değişikliğine ilişkin açıklamasında; “MHP, Cumhurbaşkanımızın takdir ve tasavvurlarının yanı sıra ataması yapılan yeni bakanlarımızın sonuna kadar arkasında ve yanındadır” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli ayrıca atamalardan önce, 20 Ocak’taki partisinin grup toplantısında “MHP Cumhur İttifakı ortağıdır; ancak iktidar ortağı değildir” demişti.

BAKANLAR MHP ÖRGÜTLERİNİ DE ZİYARET ETTİ

Bahçeli’nin açıklamalarına karşın bakanların dünkü il ziyaretlerinde ise MHP il başkanlıklarını ziyaret etmesi dikkat çekti. Bu kapsamda Gürlek, Diyarbakır AKP ile MHP il başkanlıklarını, Çiftçi, Kırşehir AKP ile MHP il başkanlıklarını ziyaret etti. Ayrıca Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Aydın’daki programı kapsamında MHP il başkanlığını ziyaret etti. Böylece bu ziyaretler AKP-MHP’nin kabinedeki organik bağını ortaya koydu.