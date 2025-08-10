Bahçeli süreç için tarih verdi: 'Bir daha elimizi sürmeyeceğiz anlamı taşıyor'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gülseven Medya Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ve Tv100 Genel Yayın Yönetmeni Deniz Gürel'i kabul etti.

Ziyarette 'Terörsüz Türkiye' diye isimlendirilen hedefin önemine ilişkin konuşan Bahçeli, TBMM’de faaliyet gösteren komisyonun çalışmalarını önemsediklerini belirterek, tüm siyasi partilerin de çalışmalara destek vermesinin önemini vurguladı.

"YAKMAK DAHA ANLAMLI BİR TAVIR"

Bahçeli, "PKK terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan’ın fesih çağrısına tamamen uygun davranmasının beraberinde yaşananların olumlu gelişmelere kapı araladığını ifade ederek, silahları gömmeyip, yakmanın da anlamlı bir tavır olduğunu" belirtti.

Bahçeli, silahı gömmenin, sonra çıkarılıp tekrar kullanılabileceği manasına gelebileceğini ancak yakmanın “bir daha elimizi silaha sürmeyeceğiz” anlamını taşıdığını ifade etti.

Türk milletinin her bir ferdinin ayrılmaz bir bütün olduğunu, barış ikliminin artık vücut bulacak olması için MHP olarak samimiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Devlet Bahçeli, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan Kürt kökenli vatandaşların da terörün bitmesi için sürdürülen çalışmaları sahiplenmesi ve istisnasız şekilde destek vermesinin, Terörsüz Türkiye hedefinin başarıyla tamamlanmasının teminatlarından olduğunu vurguladı.

"TERÖR ENDİŞESİ OLMADAN HUZUR İÇERİSİNDE YAŞAMASININ ZAMANI GELDİ"

Televizyonda yakın zamanda, Diyarbakır sokaklarında 14-15 yaşında bir gencin, gece vakti elinde dondurmayla caddede gezdiğini izlediğini belirten Bahçeli, bu görüntüyü görmenin dahi yakın döneme dair umut verici gelişmeleri gösterdiğini ve artık göz yaşı yerine hayatın normalleşerek, vatandaşların her yerde terör endişesi olmadan huzur içerisinde yaşamasının zamanının geldiğini söyledi.

Bahçeli, ‘Terörsüz Türkiye’ süreciyle ilgili çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanmasını bekledigini aktardı.