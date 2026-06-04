Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bahçeli ve Özel, Koç Holding'in resepsiyonunda bir araya geldi

Bahçeli ve Özel, Koç Holding'in resepsiyonunda bir araya geldi

4.06.2026 18:31:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Bahçeli ve Özel, Koç Holding'in resepsiyonunda bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Koç Holding'in 100. yıl töreninde bir araya geldi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Koç Holding'in 100. yıl töreninde bir araya geldi. İki isim törende birbirleriyle el sıkıştı.

Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, CHP lideri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef almıştı.

Bahçeli, tartışmaların sokaklara taşınma girişimlerini ‘çok tehlikeli’ bulduğunu kaydetmişti.

 

İlgili Konular: #Özgür Özel #Devlet Bahçeli