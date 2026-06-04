Bahçeli ve Özel, Koç Holding'in resepsiyonunda bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Koç Holding'in 100. yıl töreninde bir araya geldi. İki isim törende birbirleriyle el sıkıştı.
Bahçeli ve Özel, Koç Holding'in resepsiyonunda bir araya geldihttps://t.co/pfoCC0fGOp pic.twitter.com/brJwLBH3aN— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt1) June 4, 2026
Bahçeli, CHP'de yaşanan son gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, CHP lideri Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu hedef almıştı.
Bahçeli, tartışmaların sokaklara taşınma girişimlerini ‘çok tehlikeli’ bulduğunu kaydetmişti.