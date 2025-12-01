'Bahçeli'ye darbe' iddiaları sonrası AKP'li Şamil Tayyar'dan yeni açıklama: 'Son kez ifade edip bu faslı kapatacağım...'

AKP'li Şamil Tayyar, PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yeni süreçle ilgili olarak "Eğer başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak" dediğini iddia etmişti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in aktardığı "darbe mekaniği devreye girebilir” ifadelerine değinen eski AKP milletvekili Şamil Tayyar, Öcalan'ın İmralı Heyeti'ne "Süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacak" dediğini öne sürmüştü.

"MHP İÇİNDE DEVLET BEY'E DARBE YAPILACAĞINI SÖYLÜYOR..."

tv100'de konuşan Tayyar, şunları söylemişti:

"Son görüşmede süreç başarılı olmazsa, hani DEM Partili Gülistan Koçyiğit anlatıyor ya, 'darbe mekaniği işler' diye... Orada biraz daha açıyor konuyu (Öcalan) Devlet Bey'e önemli cümleler kullanıyor. Onun girişimini çok önemsiyor.(Öcalan) Eğer süreç başarılı olmazsa MHP içinde Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor. Bahçeli kısmı şuna kadar hiç konuşulmadı. İlk defa ifade ediyorum. Devlet Bey'e darbe yapılacağını söylüyor."

"DEM PARTİ GİTTİ PKK’NİN YAYIN ORGANLARINA HER ŞEYİ ANLATTI"

Koçyiğit'in görüşmeye dair yaptığı açıklamaların gizliliği ihlal ettiğini savunan Tayyar, sürecin önündeki en büyük engelin de DEM Parti olduğunu şu sözler ile savunmuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan Devlet Bey’e bu sürecin akamete uğramaması için elinden geldiğince zerafetle davranıyor. Bazen toplumun belli bir kesiminide rahatsız edecek bir şekilde bile iddialı cümleler kullanıyorlar. Ama bütün bunlara rağmen aynı hassasiyeti karşı tarafta yani DEM’de göremiyoruz. Bu sürecin önündeki en önemli engellerden birisi DEM. En son İmralı ziyaretiyle ilgili Cumhur İttifakı, görüşmenin gizliliğine olağanca dikkat gösterirken DEM Parti gitti PKK’nin yayın organlarına her şeyi anlattı."

TAYYAR'DAN O SÖZLERE YENİ AÇIKLAMA

"Bahçeli'ye darbe" iddialarının gündem olmasının ardından; Şamil Tayyar'dan yeni açıklama daha geldi.

"Son kez düşüncelerimi ifade edip bu faslı kapatacağım" diyen Tayyar, "Öcalan’ın ‘darbe’ sözlerini tartışmaya açan İmralı heyetindeki DEM’li Gülistan Koçyiğit’tir" dedi.

Şamil Tayyar şu ifadeleri kullandı:

"Sürecin başarısız olması halinde neler yaşanabileceğine dair Öcalan’a atfen şunları söylüyor:

‘Başarısız olması durumunda darbe mekaniği devreye girecektir ve bu en nihayetinde bir çok kesime de yönelecektir.’

Üstelik, darbeyi ihtimal olarak değil kesin sonuç gibi anlatıyor.

Sözün sahibine kutsiyet atfedenler, kamuoyuna anlatana alkış tutanlar, bu tehdide açıklık getirip dikkat çeken şahsıma çemkiriyor.

Ama susmayacağız.

Terörsüz Türkiye projesini sonuna kadar destekleyeceğiz.

Terör örgütünün ayak oyunlarına kanmayacağız.

Her daim kardeşlikten ve huzurdan yana olacağız.

Bese Hozat gibi devleti soykırımla suçlayan hainlerle aynı safta yer almayacağız.

Özetle mevzu budur."