Bahçeli'den Sedat Peker'in 'rüşvet ağı' iddialarına yanıt: 'Türkiye’nin önüne taş koymaya muktedir olamayacaklardır'
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, disiplin ve yönetim kurulları ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bahçeli, konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı ve üstü kapalı bir şekilde Sedat Peker iddialarına yanıt verdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in geçen günlerde sosyal medya paylaştığı rüşvet ağı iddialarına ilişkin "Sosyal medya düzenlemesi hukuki bir temele bağlanmalıdır. Türkiye bir hukuk devletidir. FETÖ yöntemleriyle sonuç almaya ve siyaseti dizayn etmeye çalışmak karanlık bir teşebbüstür. Türkiye’nin önüne taş koymaya muktedir olamayacaklardır" dedi.
Bahçeli şu açıklamalarda bulunuyor:
"Etaplar halinde özveriyle yapılan saha çalışmalarız gözden geçirilmiş aynı şekilde karşımıza çıkan risk ve fırsatlar analiz edilmiştir. MHP Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümüne siyaseten hazır bir kıvama çoktan hazır bir çoktan gelmiştir.
Son gelişmeler göstermiştir ki sosyal medyanın denetim altına alınması şarttır.
İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması vahim bir ahlaksızlıktır. Siyaset hizmet değil hizip üretirse altından kalkması çok zordur. Şayet bir suç varsa üstelik suçlu tespit edilmişse bununla ilgili ne yapılacağı yürürlükteki mevzuat hükümlerince açıktır.
Yargısız infazların demokrasi ve hukuk ilkeleriyle bağdaşmadığı ortadadır. Sosyal medya ifşalarının peşine düşüp rant ve ikbal devşirmeye heveslenen muhalefet partilerinin acizliği fırsatçılığı artık örtülemeyecek kadar ileri noktadadır.
Toplumsal huzurumuzun yanında birlik ve güvenliğimiz sosyal medyanın dipsiz kuyularında tahrip edilemeyecektir.
FETÖ yöntemleriyle sonuç almaya siyaseti dizayn etmeye 2023 seçimlerini lekelemeye azmetmek uyarıyorum ki hiç kimsenin muvaffak olamayacağı karanlık bir teşebbüstür.
Sosyal medya aracılığıyla provokasyon üstüne provokasyona meyledenler, Türkiye'nin önüne taş koymaya muktedir olamayacaklardır. 'Gelecek aylarda her türlü provokasyona maruz kalacağız' diyerek aklınca ön alan cambaza baktırarak provokatörlüğün ana karargahını kuran CHP Genel Başkanı'nı siyasi edep sınırlarına mutlaka dönmelidir. Pervasız ve pişkinliğinin siyaset mücadelesine bir şey kazandırmayacağını aklından çıkarmamalıdır. Bizatihi kendi ağzından siyasi hayatının sonunu itiraf ifade eden Kılıçdaroğlu için gerçekten de 2023 bitiş ve tasfiye yılı olacaktır.
Her şey gün gibi ortadadır. Artık saklanacak hatta kaçacak durumu da kalmamıştır.
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