Son Dakika... MHP disiplin ve yönetim kurulları toplanıyor: Bahçeli basın açıklaması yapacak

Milliyetçi Hareket Partisi'nin disiplin ve yönetim kurulu, bugün saat 15.00'te Ankara'da toplanıyor. Toplantı bitiminde MHP lideri Devlet Bahçeli basın açıklaması yapacak.

Selda Güneysu
01 Eylül 2022 Perşembe, 14:00
Son Dakika... MHP disiplin ve yönetim kurulları toplanıyor: Bahçeli basın açıklaması yapacak
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) bugün saat 15.00'te disiplin ve yönetim kurulları ile toplantı yapacak.

Toplantı sonrası ise MHP lideri Devlet Bahçeli ülke gündemine dair bir basın açıklaması gerçekleştirecek.

Üyelere ve basın mensuplarına atılan mesaj ise şu şekilde:


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