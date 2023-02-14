Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır: Yalvarıyorum çürük evde oturmayın
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerde hayatını kaybedenler için Şirinevler Ulu Cami'de mevlit programı düzenlendi. Camide cemaate seslenen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Lütfen istirham ediyorum, benden büyük olana da küçük olana da yalvarıyorum, çürük evde oturmayın” dedi.
Depremlerde hayatını kaybeden yurttaşlar için Bahçelievler Belediyesince Şirinevler Ulu Cami'de mevlit programı düzenlendi. Programda, Kuran okundu, depremde yaşamını yitirenler için dua edildi.
Camide toplananlara seslenen AKP'li Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Çoluğunuzun, çocuğunuzun, torununuzun hatırına gelin hep birlikte Bahçelievler’i sağlam binalara çevirelim” diye konuştu.
Hakan Bahadır, "10 ili kapsadı, Türkiye yüzölçümünün 7’de biri10,5 milyon insanımızı kapsayan bir deprem. Bu asrın değil, bin yılın felaketi, karada olan bin yılın felaketi. O yüzden metanetli olacağız. Lütfen istirham ediyorum, benden büyük olana da küçük olana da yalvarıyorum, çürük evde oturmayın. 1999 depremi öncesi yapılan tüm evler çürük, bu konuda anlaşalım. Çok büyük deprem olmasa bile, etkilenmesek bile çürük evler. Vatandaş lehine karar alan belediyelerden birisi de biziz. Bir kat üste çıkma hakkı verdik, 600 metrekare birleşirseniz. Devletimiz, hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız, bakanlığımız kredi verdi, kira yardımı ve taşınma parası. Sonra kredi ve kira yardımı ayrı ayrıydı, şu anda hem kredi veriyor hem kira yardımı veriyor. Taşınma parasını da alın, inanın ki ben taşırım. Çoluğunuzun, çocuğunuzun, torununuzun hatırına gelin hep birlikte olalım, birleşelim. Bahçelievler’i sağlam binalara çevirelim” ifadelerini kullandı.
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