Bahçelievler Belediye Meclis üyesi Ufuk Emre Bektaş, CHP'den istifa etti

Yayınlanma: 13.11.2023 - 17:30

Güncelleme: 13.11.2023 - 17:53

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bahçelievler Belediye Meclis üyesi Ufuk Emre Bektaş, partisinden istifa etti. İstifa açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden duyuran Ufuk Emre Bektaş, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na giden süreçte kamu kaynaklarıyla finanse edilen sosyal medya hesapları tarafından 'Alevi çetesi, Dersim çetesi' söylemleriyle karşı karşıya kalışımızı yaşamım boyunca unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

CHP'nin değişik kademelerinde görev aldığını belirten Bektaş,"Kamu kaynaklarıyla toplumun önüne koydukları 'değişim' yalanının, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mücadelesini verdiği 'beşli çete' ile doğrudan ilişki içinde olan bu organizasyonun bir parçası olmak istemiyorum" dedi.

Bahçelievler Belediye Meclis üyesi Ufuk Emre Bektaş'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"2010 yıli Ağustos ayında, on dokuz yaşında üye olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden 13 Kasım 2023 tarihi itibariyle ayrılmış bulunmaktayım.

Bunların hiç birisi mücadeleden geri durmamın önüne geçmedi. İstifa kararını vermeden önce, parti içinde kalarak mücadele etme seçeneğini de değerlendirdim. Ancak, partimizin yönetim katmanlarına sızmış olan ve partinin temel değerlerini tehdit eden bir oluşumla içeride kalarak mücadele etmenin zorluğunu hissettim. Kamu kaynaklarıyla toplumun önüne koydukları 'değişim' yalanının, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mücadelesini verdiği 'beşli çete' ile doğrudan ilişki içinde olan bu organizasyonun bir parçası olmak istemiyorum.

'Yolumuz uzun' diyerek meydanlarda haykıranların, bu memlekete uzun vadede vereceği zararı biliyor ve o yolun taşlarını döşeyenler arasında olmayı zül sayıyorum. Siyasete başladığım Bahçelievler ilçesinde, 30 yıldır faaliyet gösteren Hacı Bektaş Veli Derneği'nin başkanlığını da yaptığım bu dönemde, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na giden süreçte kamu kaynaklarıyla finanse edilen sosyal medya hesapları tarafından 'Alevi çetesi, Dersim çetesi' söylemleriyle karşı karşıya kalışımızı yaşamım boyunca unutmayacağım.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinde ve öncesinde sırf Alevi kimliğinden dolayı aynı çirkin dille yıpratılmasını, yalnızlaştırılmasını asla unutmayacağım. Finanse ettikleri medya organlari ve gazetecilerle yaptıkları algı operasyonlarının karşısında durmaya devam edeceğim. AKP iktidarına karşı verdiğimiz demokratik Türkiye mücadelemizin yanına, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetici kadrolarına sızmış olan beşli çete ortaklarıyla yapacağımız mücadeleyi de koyarak yoluma devam edeceğim. Üzerimde emeği olan ve mücadeleyi birlikte sürdürdüğümüz 'haysiyetli' insanlara, yol arkadaşlarıma ömür boyu minnettar kalacağım. Yolu doğru olanın yükü ağır olur. Yolumuz doğru, yükümüz ağır"