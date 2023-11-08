Yargıtay kararı sonrası Bahçeli'nin 'AYM' ifadeleri yeniden gündem oldu: Statüsü değişmeli, tasfiye edilmeli

Yayınlanma: 08.11.2023 - 21:15

Güncelleme: 08.11.2023 - 21:24

Yargıtay'ın Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seçim öncesi ifadeleri yeniden gündem oldu.

HDP için açılan kapatma davasındaki kararları nedeniyle AYM'yi hedef alan Bahçeli, "Anayasa Mahkemesinin yeniden yapılandırılmasını gerekli görüyoruz. Bu kapsamda mahkemenin statüsü, kuruluş ve yargılama esasları ile üye yapısının köklü bir reforma tabi tutulmasını hedefliyoruz. Elbette yapacağız, hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bir ilke imza attı ve Can Atalay için "hak ihlali" kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini aştığına, Can Atalay hakkındaki kararına uyulmaması gerektiğine hükmeden 3. Daire, TBMM'ye de milletvekilliğinin düşürülmesi için bildirimde bulundu.