Bahçeli’nin terörist başı Öcalan’ı Meclis’e çağırmasına Özel, ‘Bizim öyle bir fikrimiz yok’ dedi

Yayınlanma: 26.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.10.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde Dış Politika Danışma Kurulu ve Milli Güvenlik Politikaları Danışma Kurulu’nın ortak toplantısına başkanlık etti. Partiden yapılan açıklamaya göre 21 kişiden oluşan ortak danışma kurulu toplantısında TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı ve sonrasında yaşanan gelişmeler değerlendirildi. Emekli büyükelçiler, emekli general ve amiraller ile güvenlik uzmanlarının da katıldığı toplantıda, ayrıca Ortadoğu coğrafyasında yaşananlar başta olmak üzere güvenlik, savunma ve dış politika alanındaki güncel gelişmeler ele alındı.

‘BOŞUNA SEÇİLMEDİ’

Özel, toplantı sonrası partisinden bir heyetle TUSAŞ’ın tesislerini ziyarete gitti. Ziyareti sonrası açıklama yapan Özel, “Bir kusur varsa hepimizi koruyan, askerimizi koruyan bu insanları koruyamadıysak bir özeleştiri yapmamız lazım. Olayın sıcaklığı kalkınca hem Meclis eliyle hem tüm yönleriyle araştırılacak. Bu tip kurumların en ciddi şekilde silahlı kuvvetler ve Emniyet tarafından korunmasına dikkat etmeliyiz. Belki bu kurumların içinde özel TİM’ler bulundurulur. En küçük askeri birliğin içinde hazır bekleyen, kıyafetiyle yatan, silahı elinde uyuyan ani müdahale mangaları var. Bunları mutlaka bu tip kurumlarda bulundurmak gerekiyor” dedi. Özel, “Bu hedef boşuna seçilmedi. Türkiye’ye ‘Kendi uçağınızı yapıyorsanız ayağınızı denk alın’ diyen bir dış kuvvet varsa biz diyoruz ki bizi yıldıramazsınız. Bu hedeflerden Türkiye’yi geri bırakamazsınız. İçeride birileri burayı seçerek ülkeye istikamet vermek veya birtakım olayların gelişimine yol çizmek istiyorsa buna teslim olmamak bunlara verilecek en iyi cevaptır. Terörü kim ne amaçla kullanıyorsa lanetliyoruz” ifadelerini kullandı.

‘GAZETECİ YOKMUŞ’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terörist başı Abdullah Öcalan’ı Meclis’e çağırmasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BRICS Zirvesi dönüşü uçakta açıklama yapmaması sorulan Özel, “Uçakta gazeteci yokmuş, bu soruyu sormamışlar. Ama mutlaka gazeteciler bu soruyu soracak ve Erdoğan’dan bir yanıt alacaksınız. Böyle yapılırsa ileride çocukları ‘Rahmetli babam gazeteciydi’ deyince ‘O gazeteci değildi’ derler” dedi.

‘POZİSYONUMUZ NET’

Özel, konuyla ilgili CHP’ye gelen eleştirilere de “O fikir Bahçeli’nin fikri. Ona sorulması lazım. Bizim öyle bir fikrimiz yok. Kendine özgü, çok tartışmalı bir şey söyledi. Bizim pozisyonumuz net. Şehit ailelerinin ve gazilerin yüzüne bakamayacağımız hiçbir sürecin içinde olmayız. Barışı, silah bırakmayı destekliyoruz. Biz tüm aktörlerin sözü kıymetlidir diyoruz. Öcalan konuşacak diye illa o kürsüye gelmek zorunda değil. Bulunduğu yerden imkân verilir, o çağrısını yapar. Bu kadar basit bir meseleyi bir parti siyasi yan kesicilik yapacak diye bu algı oyunlarına kimse alet olmasın” ifadelerini kullandı.

‘TERÖRE KARŞI BAYRAKLA GELİN’



CHP lideri Özgür Özel, önceki gün akşam saatlerinde partisinin genel merkezinde MYK üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda TUSAŞ’a yapılan terör saldırısı, CHP’nin pazar günü yapacağını duyurduğu yaşam hakkı mitingi ve Cumhuriyet Bayramı kutlamaları değerlendirildi.Özel, terörün asıl hedefinin korku iklimi yaratmak olduğunu vurgulayarak yurttaşları önce pazar günü mitinge, ardından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yaşadıkları illerin meydanlarına davet etti. Parti kurmayları “İktidar yüzünden kadınların, çocukların, tüm toplum kesimlerinin can güvenliği yok. O yüzden herkesi bayraklarıyla meydanlara bekliyoruz” dedi. Kurmaylar, toplantı sonrası Özel’in, belediyelere bayramın en geniş biçimde kutlanması için talimat gönderdiğini aktardı.