Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü

AA
23 Ağustos 2022 Salı, 20:43
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, NATO, ikili ve bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Akar ve Austin, Ukrayna'daki gelişmeler, terörle mücadele, F-16 tedariki başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında bilgi ve görüş alışverişinde bulundu.

 

 

 


Milli Savunma Bakanı Milli Savunma Bakanlığı ABD

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