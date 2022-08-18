Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Reznikov ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile bir araya geldi.

AA
18 Ağustos 2022 Perşembe, 16:16
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Reznikov ile bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin daveti üzerine Lviv'e gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetinde yer alan Bakan Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile görüştü.

Potoçki Sarayı'ndaki görüşmede, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.


Ukrayna

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