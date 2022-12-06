Bakan Bilgin'den umutları suya düşüren yanıt: 'Sigortalılık öncesi doğum borçlanmasına' kırmızı ışık
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sigortalı herhangi bir işe girmeden önce anne olan kadınların, sigortalılık öncesindeki dönem için doğum borçlanması yapabilmesine olanak sağlanacak bir düzenleme yapılıp yapılmayacağının açıklanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yazılı soru önergesi verdi. Bakan Vedat Bilgin ise ilgili kanun maddesinden bahsederek, sadece sigortalı kadınların 3 defaya mahsus doğum borçlanması yapabileceğini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kadınların sigortalı olmadan önce anne oldukları süreçle ilgili doğum borçlanması yapabilme taleplerini, soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi.
Gürer, önergesinde şu soruların yanıtlanmasını istedi:
- Ülkemizde kadınların SGK öncesi doğum borçlanmaları yapabilmelerine yönelik talepleri vardır. SGK öncesi anne olmuş olan kadın sayısı kaçtır?
- Kadınların ilk doğum yaptığı tarihin emeklilikte sigorta başlangıcı olabilmesi için bir çalışma var mıdır?
- Ülkemizde kadınların doğum borçlanması yaparak eksik prim günlerini 3 çocuğa kadar borçlanma olanağı varken neden SGK öncesi anne olan kadınlar bu haktan muaftır?
- Kadınların doğum borçlanmasından yararlanabilmeleri için yasal mevzuatın SGK sonrasını şart koşması öncesi anneliği yok sayması bir haksızlık değil midir?
- Borçlanma sağlanarak bu haksızlık giderilemez mi?
CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine yanıt veren Bakan Vedat Bilgin, 5510 sayılı Kanun'a dikkat çekti.
Bakan Bilgin ilgili kanunda yer alan “Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi (4/l-(a)), (b) bendi (4/l-(b)) ve (c) bendi (4/1-(c) kapsamındaki sigortalı kadının, üç defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla borçlanılacak sürelerde uzun vadeli sigorta kolları açısından sigortalı sayılmaması ve çocuğunun yaşaması şartlarıyla talepte bulunulan sürelerin borçlanılabileceği” hükümden bahsederek, sigortalı olmadan önce anne olan kadınların bu doğum borçlanması yapamayacağını belirtti.
"CİDDİ BİR HAKSIZLIK"
Önerge sahibi CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise sigortalı olmadan önce anne olan kadın, sigortalılık sürecinden öncesi bu dönemleri borçlanma hakkını elde etmesi gerektiğini söyledi. Bu konuda kısa süre içinde bir düzenleme yapılması gerektiğini vurgu yapan Gürer, bu şekilde binlerce kadının sigorta borçlanması uygulamasıyla emekli olma isteğine dikkat çekti.
CHP milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Kadın işe girip bir ay sonra doğum için ayrıldığında bu süreç borçlanma ile sigorta devamına neden oluyor. Ancak annelik süreci işe başlamadan önce yaşanmış ise bu süre için borçlanma hakkı verilmiyor. Bu ciddi bir haksızlık. Eğer annelik süreci borçlanmaya olanaklı kılıyorsa ki kılıyor. Bunu sigorta sonrası sigorta öncesi diye ayırmak doğru değil. Tüm anneler için annelik süreci borçlanma ile sigortalı sayılmalıdır” dedi. Konuyla ilgili düzenlemenin şart olduğunu da belirtti.
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