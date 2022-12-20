Bakan Derya Yanık'tan H.K.G. ile ilgili açıklama: Devlet olayı bu haberle öğrenmiş olmadı

20 Aralık 2022 Salı, 12:01

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını bir cemaat müridiyle evlendirmesi ve cinsel istismarı davasına değinen Bakan Yanık, mağdur H.K.G.'nin 30 Kasım 2020'de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu belirtip şunları söyledi:

"Cumhuriyet savcılığı mağdurun veya şikayetçinin o zamanki ifadesiyle suç duyurusunu aldıktan sonra kendisine suçun niteliği, daha doğrusu iddianın niteliği uyarınca, 'kalacak bir yerin var mı, nerede kalacaksın, çünkü çok ağır bir şeyden bahsediyorsun' diyor. O da 'yok' diyor. O zaman cumhuriyet savcılığı doğal olarak bizim Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'mize (ŞÖNİM) yönlendiriyor mağduru ve biz 4 Aralık 2020'de mağduru ilk kabul birimimize aldıktan sonra 8 Aralık'ta onun ihtiyacına uygun bir kuruluş yapılandırması yaparak kuruluş bakımımıza alıyoruz."

"HABERLE İLGİLİ ARKADAŞLARA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bakan Yanık, mağdurun gizliliğini sağlayarak, çocuğunun ve kendisinin hem barınma hem güvenlik ihtiyacını sağladıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu olaydan kamuoyu bir haber üzerine bilgilendi ama devlet kurum ve kuruluşları bu haberle beraber öğrenmiş olmadı. Yani bir dava açıldı. Mağdurun iddia ettiği suçun kuvvetli bir şüpheyle ortaya çıkmasından sonra bir ceza davası açıldı ve ondan sonra bu ceza davasının üzerine gazete haberi oldu. Ben ilgili arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bir kamuoyu farkındalığı oluşturma açısından önemli bir haber yaptılar ama 'bir haber oldu da ondan sonra devletin diğer mekanizmaları harekete geçti, mağduru korumaya başladık, dava açıldı' böyle bir şey yok. Zaten işleyen bir süreç vardı ve dava açıldıktan sonra da bu habere dönüştü. Zaten işleyen bir süreç sonuç verdiği için kamuoyunun haberi olmuş oldu."



