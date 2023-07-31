Bakan Ersoy açıkladı: Airbnb vergisi yolda

Yayınlanma: 31.07.2023 - 18:22

Güncelleme: 31.07.2023 - 18:22

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Bakan Ersoy, günübirlik kiralanan evlerle ilgili başlatılan mevzuat çalışmasının yıl sonuna kadar hayata geçirileceğini söyledi. Bu evlere sertifika belgelendirme şartı getireceklerini ifade eden Ersoy, elde edilen gelirden de vergi alınacağını duyurdu.

Ersoy'un açıklaması şu şekilde:

“Günübirlik kiralanan evlere sertifika belgelendirme şartı getireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bir belge almak zorunda olacaklar ve konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmekle yükümlü olacaklar. Ayrıca buradan elde ettikleri gelirle ilgili de bir vergi olacak.

Sektörde Airbnb olarak tarif ediliyor ama biz aslında günübirlik kullanım diyoruz buna” diyen Ersoy, “Bu tarz evlere açıkçası bakanlığımız bir mevzuat çalışması başlattı. Yıl sonuna kadar da hayata geçireceğiz.

Vergiyi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırmaları gerekecek. Bu aynı zamanda rekabet eşitliğini sağlamak açısından önemli. Yani dünyada nasıl oluyorsa Türkiye’de de o şekilde mevzuatları şekillendiriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar burada mevzuat düzenlemelerini de yapacağız. Hepsi kayıtlı ekonomi haline gelecekler."

Airbnb, konut sahiplerinin, konaklayacak yer arayan insanlara konutlarını kısa süreliğine kiralamasına imkan veren bir uygulama. 192 ülkede 33 bin şehirde 800 binin üzerinde kiralık mekan seçeneği sunan Airbnb, Ağustos 2008'de ABD'nin San Fransisco şehrinde kuruldu. Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan bu uygulama sayesinde insanlar, konaklamalarını daha ekonomik şekilde gerçekleştirebiliyor.