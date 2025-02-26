Bakan Ersoy, 'Kartalkaya' komisyonuna katılmadı: CHP komisyonu terketti

Yayınlanma: 26.02.2025 - 14:52

Güncelleme: 26.02.2025 - 15:07

Bolu Kartalkaya’daki otel yangını faciası üzerinden yapılan “Olayın sorumlusu bakanlık mıydı, belediye miydi?” tartışmaları sürerken, faciayı araştırmak için kurulan komisyona bugün Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan temsilciler geldi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy’un katılmadığı toplantıya Ersoy’un yerine Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile bakanlık bürokratları geldi. Toplantının başında komisyon başkanı Selami Altınok’ın kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra muhalefet milletvekilleri konuşmaya başlamadan görsel kayıt alan basın mensuplarını dışarı alması üzerine muhalefet milletvekilleri duruma tepki gösterdi. CHP’li milletvekilleri “Düşüncelerimizi almadan basını çıkartmayın. Sayın Turizm Bakanı’nı buraya istiyoruz” dedi.

''TİYATROYA ORTAK DEĞİLİZ''

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, toplantının başında “Turizm Bakanı, Çalışma Bakanı buraya gelmedi. Burada bir araştırma yapıyoruz. Buradaki raporlar günün birinde savcılığın soruşturmasında önemli bir delil teşkil edecek. Turizm Bakanlığı’nın açık bir kusuru olduğu ortada. Burada bir istifa yok. Buraya gelen bakan yok. O zaman neyi araştırıyoruz? Niye bakan gelmiyor? Size bu vicdanen normal geliyor mu? Bir parça demokrasi anlayışınız varsa birileri hesap sorar. Bakan burada olmuyorsa burada olmamızın bir anlamı yok. Araştırma komisyonunun faaliyeti bir tiyatroya döner. İnsanları üzer” tepkisini gösterdi. Bakanı Yüce Divan’a göndermek için 265 milletvekilinden imza topladıklarını ancak 400 imzanın gerektiğini söyleyen Başarır “Bakan yoksa biz bu tiyatroya ortak olmak istemiyoruz. Komisyonu terk ediyoruz” dedi. Başarır’ın bu sözlerine AKP’li vekiller “Tiyatro demek yakışmadı. Meclis’in saygınlığı bakanın gelmesiyle ölçülemez” karşılığını verdi. Altınok da kurumsal olarak bakanlığı çağırdıklarını, gelip gelmeme takdirinin bakanda olduğunu belirtti. CHP’li milletvekilleri salonu terk ederken AKP’li vekiller “O zaman Özgür Özel de gelsin” gibi itirazlar yapınca, CHP’li Başarır “Özgür Özel Turizm Bakanı mı?” diye karşılık vererek salondan ayrıldı.