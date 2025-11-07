Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'dan dikkat çeken hareket! Bekir Bozdağ için yapılan 'o çocukların ahı kolay çıkmaz' paylaşımını beğendi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un eşi Pervin Ersoy, ani kilo kaybıyla gündeme gelen TBMM Başkanvekili Bozdağ’a yönelik "Çocukların ahı kolay kolay çıkmaz" ifadesine yer verilen eleştirel paylaşımı beğendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un eşi Pervin Ersoy'un son günlerde ani kilo kaybıyla gündeme gelen TBMM Başkanvekili ve eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'la ilgili hareketi hayli dikkat çekti. Pervin Ersoy, Bekir Bozdağ hakkında sosyal medya platformu Instagram üzerinden yapılan bir eleştirel bir paylaşımı beğendi.

Bekir Bozdağ’ın Adalet Bakanı olarak görev yaptığı döneme ilişkin paylaşımda, o dönem 18 yaş altı çocukların evlendirilmesini savunduğu hatırlatılıyor. Bozdağ 2016 yılında yaptığı o konuşmasında, cinsel istismar suçlularına af getiren yasa hakkında “Bunlar tecavüzcü değil, bunlar cinsel istismar suçunu zorla işlemiş olan kişiler değil. Bunlar tamamen ailelerin ve küçüğün de rızasıyla yapılmış işler” sözlerini kullanmıştı.

"O ÇOCUKLARIN AHI KOLAY KOLAY ÇIKMAZ"

Pervin Ersoy'un 'beğeni' yaptığı, sözkonusu videoyla birlikte 2 gün önce paylaşılan notta da şu ifadeler yer alıyor:  

"İlahi adalete inanmam.

Bildiğim bir şey var ki; Doğa Ana, kendini savunamayan çocukların ve hayvanların yanındadır.

“Ah almak” dediğimiz şey, günün sonunda sizi bulmasa bile sizden olanları bir şekilde bulur.

18 yaş altındaki çocukların evlendirilmesini, “Adalet Bakanı” sıfatını taşıyarak böyle savunmuştu Bekir Bozdağ.

Şimdilerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla geldiği hâl nedeniyle, en ufak bir üzüntü taşımıyorum. O çocukların ahı kolay kolay çıkmaz çünkü."

