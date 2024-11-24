Bakan Ersoy’dan Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında ‘yeni yapı’ itirafı da geldi

Yayınlanma: 24.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.11.2024 - 04:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na 29 yıllığına devredilen tarihi Haydarpaşa ve Sirkeci garlarında çalışmalar sürerken kazma vurulan her yerden tarih fışkırıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise proje kapsamında “millet bahçesi” de olduğunu söyledi. Gar sahalarının demiryolu işlevlerini sürdürmesini sağlayacaklarını belirten Ersoy, “Tarihi binaların restorasyonunu, millet bahçesini, sergi alanlarını ve arkeoloji müzesini kapsayan ilk etabın açılışını inşallah 2026 yılı sonuna kadar yapacağız. Projemiz tamamlandığında Haydarpaşa ve Sirkeci Gar Sahaları Kültür ve Sanat Merkezi tarihi, kültürü, bilimi ve sanatı buluşturan bir eser olarak İstanbul’un yeni uluslararası simgesi ve markası olacaktır” dedi.

‘KEŞKE GELSELER!’

Ersoy, özel sektör için de “keşke gelseler” değerlendirmesini yaptı. Ersoy, “Biz açıkçası İstanbul Modern’e de sunum yaptık, Odunpazarı Müzesi Erol Tabanca’ya da sunum yaptık, Sabancı’ya da sunum yaptık, herkese sunum yapıyoruz. AKSANAT’a da yapıyoruz, Yapı Kredi Sanat’a da yapıyoruz, Arter’e de yapıyoruz. Yeter ki hani burada bir etkinlik yapmak istiyorlarsa, bir kültür sanat yatırımı yapmak istiyorlarsa-ki onun tanımlaması var-keşke gelseler, onlar da” diye konuştu.

Yeni yapılar da inşa edileceğini belirten Ersoy, “İkinci nokta, tabii, oraya yeni yapının yanına illaki uyumlu bir yapı yapılacak, bir tek oraya bir arkeoloji müzesi yapılacak. Bu da çok gerekli ve önemli” dedi. Ersoy, Haydarpaşa’da eskisi kadar yoğun olmasa da tren trafiğinin devam edeceğini söyledi.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Sekreteri Murat Oral, Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının devrinin ardından eskiden malzeme deposu olarak kullanılan binada ve çevrede kepçelerin çalıştığını söyledi. Lojmanlarda oturan personele çıkmaları için tebligat yollanması halinde onların da dava açacaklarını belirten Oral, “Açılmış çok sayıda dava var. Ancak sanki hiç dava açılmamış gibi çalışmalar sürüyor” dedi.