Bakan Göktaş’ın her aileye bir danışman atayacaklarını açıklamasına tepki:

Yayınlanma: 28.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.07.2024 - 04:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından mayıs ayında yayımlanan “Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı” içerisinde “Aile ve dini rehberlik büroları/merkezleri aracılığıyla ailelere dini rehberlik ve manevi danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaştırılacağı” ifadesi yer aldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tepkilere neden olan maddenin uygulanması kapsamında yeni adımların atıldığını açıkladı. Göktaş, “Nasıl her ailenin bir aile hekimi varsa, biz de her hanenin bir aile danışmanı olsun istiyoruz. Bununla ilgili çalışmamızı başlattık. Mahalle mahalle ülkemizin sosyal risk haritasını çıkaracağız” ifadesini kullandı. Kadın dernekleri uygulamaya tepki gösterdi.

‘KUŞKUYLA BAKIYORUZ’

“Her haneye bir danışman” projesini eleştiren 29 Ekim Kadınları Derneği Başkanı Şenal Sarıhan, “Aile içi şiddet konusunda doyurucu çözümler yerine bizim kaygılarımızı daha çok artıracak çözümlere yönelmelerini kuşkuyla karşılıyorum” dedi.

Danışmanların ayrılma kararı veren kadınlar için bir baskı unsuru olabileceğine değinen Sarıhan, “Bugün boşanmanın zorlaştırılması ya da şiddet gören kadınların taleplerinin itirazlarla engellenmesi durumunda resmi kurumların girişimleri var. Bu durum da böyle bir tehlikeye neden olabilir” ifadelerini kullandı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Temsilcisi Avukat Esin İzel Uysal ise “Bundan önce de aileyi kutsallaştırırken kadını sürekli şiddete açık hale getiren iktidarın söylemleri ve politikaları vardı” dedi. “Neredeyse her yeni güne yeni bir kadın cinayetiyle uyanıyoruz” diyen Uysal, “Bizim için soru şu ‘Bu kadar kadın ölürken gerçekten aileyi korumak için mi önleyici tedbirler alacaksınız?’ Bu kadınlar zaten en çok ailenin içerisindeyken öldürülüyor. Altı ayda öldürülen 16 kadın koruma ve tedbir kararı vardı. Siz sürekli aileyi kutsallaştırmayı anlatırsanız, kadınlara etkisi böyle oluyor” diye konuştu.

6284 İÇİN NEDEN ÇABA GÖSTERMİYORSUNUZ?



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun sosyal medya hesabından da danışmanınlık uygulamasına şöyle tepki gösterdi: “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş her haneye aile danışmanı getireceklerini söylüyor. Mahalle mahalle sosyal risk haritası çıkarma işlemini şiddete uğrayan kadınlar için neden yapmadınız? ‘Önleyici tedbirler’ diyorsunuz, kadınları şiddetten koruyan 6284’ün önleyici tedbirlerinin uygulanması için neden aynı çabayı göstermiyorsunuz?

Cevabı biz verelim: Siyasi iktidar aileyi kadınların önüne koyuyor. Ailenin güçlendirilmesi demek; kadınları, çocukları tahakküm altına almak demek. Aile danışmanlığıyla toplum mühendisliği yapmaya çalışacaklar. Kendi yandaşlarına istihdam sağlayacaklar. Boşanma aşamasındaki kadınlara baskı yapacaklar. Çabalarınız boşa. Tüm kamu imkânlarını seferber de etseniz eşit özgür bir yaşam için mücadele eden kadınların örgütlü gücü kazanacak.”