Bakan Kacır'dan öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar açıklaması: Çok kısa zaman içinde...

Yayınlanma: 06.09.2023 - 11:17

Güncelleme: 06.09.2023 - 11:17

Kabine Toplantısı sonrası Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AKP'li Cumhurbaşkjanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi vaatlerinden biri olan, 'gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar' konusu için açıklamalarda bulundu.



Kacır şunları söyledi:

"Yani bazı değerlendirmeler yapılıyor. Tamamlandığında açıklanacak. Nihai açıklamayla beraber kamuoyu öğrenmiş olacak. Çok kısa zaman içinde yapılır diye tahmin ediyorum. Türkiye genç bir ülke, yani malumunuz yaş ortalamamız 33. Çok genç bir nüfusumuz var. Örgün eğitimde üniversitelerde milyonlarca öğrenci var. Bütün bu gençlere bizim verdiğimiz bir takım sözler var. Bizim bu sözleri adım adım tutmak gibi bir gayemiz var. Yani henüz seçimin üzerinden birkaç ay geçti, ama Sayın Cumhurbaşkanımız bir an evvel verdiğimiz bütün sözleri tutmak konusunda da ilgilileri bizleri talimatlandırıyor. Normalde beş yıllık bir dönemimiz var ama ertelemek değil gayemiz bir an evvel sözlerimizi milletimize verdiğimiz sözleri tutmak niyetindeyiz."

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dünkü Kabine toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, üniversite öğrencilerine bir kereye mahsus yapılması planlanan vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı konusunun bir sonraki kabine toplantısında ele alınacağını söylemişti. Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gibi bunun ‘ülkenin içinde olduğu ekonomik durumu’ gözeterek uygulanacağını belirtmişti.



