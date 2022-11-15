Bakan Karaismailoğlu'na 'bant daraltma' soruları: Hangi hukuki dayanakla?
CHP Milletvekili Levent Gök, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası internet erişimini kısıtlamak için devreye sokulan "bant daraltma" uygulamasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu'na sordu.
CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı terör saldırısı sonrası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ülke genelinde internet erişiminde kısıtlamaya gitmesini Meclis gündemine taşıdı.
"Bant daraltma" olarak açıklanan uygulamaya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Gök, şöyle dedi:
"İlgili birimlerin talebi üzerine bant daraltmasının uygulandığını açıklayan BTK, talebin nereden geldiğine ve hangi amaçla söz konusu uygulamanın yapıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştır. Herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın keyfi olarak uygulanan erişim engelleri ifade ve haber alma özgürlüğüne darbe vuran, hukuk tanımayan bir anlayışın ürünüdür."
Levent Gök, Karaismailoğlu'na şu soruları yöneltti:
- BTK’dan bant daraltma uygulamasını talep eden birimleri açıklar mısınız?
- Bant daraltma hangi hukuki dayanağa istinaden uygulanmıştır?
- Bant daraltma uygulaması hangi amaçlar doğrultusunda uygulanmıştır? Sosyal medyada veri akışını engellemenin faydaları nelerdir? Söz konusu amaçlara uygulama sonucunda ulaşılmış mıdır?
- Bant daraltma uygulamasının başlangıç ve bitiş saatlerini açıklar mısınız?
- Sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulandığı saatlerde BTK Başkanı hangi yöntemle sosyal medyada paylaşım yapmıştır?
- Bant daraltma uygulamasının ifade ve haber özgürlüğüne aykırı olması sebebiyle konuya ilişkin herhangi bir resmi süreç başlatılması düşünülmekte midir?
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