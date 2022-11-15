Bakan Karaismailoğlu'na 'bant daraltma' soruları: Hangi hukuki dayanakla?

15 Kasım 2022 Salı, 10:50

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde düzenlenen bombalı terör saldırısı sonrası Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) ülke genelinde internet erişiminde kısıtlamaya gitmesini Meclis gündemine taşıdı.

"Bant daraltma" olarak açıklanan uygulamaya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Sayın Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Gök, şöyle dedi:

"İlgili birimlerin talebi üzerine bant daraltmasının uygulandığını açıklayan BTK, talebin nereden geldiğine ve hangi amaçla söz konusu uygulamanın yapıldığına ilişkin herhangi bir açıklama yapmamıştır. Herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın keyfi olarak uygulanan erişim engelleri ifade ve haber alma özgürlüğüne darbe vuran, hukuk tanımayan bir anlayışın ürünüdür."

Levent Gök, Karaismailoğlu'na şu soruları yöneltti: