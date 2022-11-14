BTK Başkanı Abdullah Karagözoğlu erişim kısıtlanan Twitter'dan başsağlığı mesajı paylaştı

14 Kasım 2022 Pazartesi, 17:24

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde dün meydana gelen bombalı saldırıda, 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Taksim'de meydana gelen bombalı saldırı sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurmuştu.

Bu uygulamalara VPN aracılığı ile girilebilirken BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, kısıtlama getirilen Twitter'dan başsağlığı mesajı paylaştı. Karagözoğlu paylaşımında, "İstiklal Caddesi’nde meydana gelen patlamada yüreğimize ateş düştü. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.