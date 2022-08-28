Bakan Kurum Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı: 'Her şey değişir, CHP değişmez'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon programında kullandığı “Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak” sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün, Habertürk TV’de katıldığı canlı yayın programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bir başka soru üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın CHP’nin yönettiği belediyelerde engeller çıkardığını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nı kapatacağız. Sadece Çevre Bakanlığı olacak” ifadelerini kullanmıştı.
Bakan Kurum, sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'na verdiği yanıtta, “Her şey değişir, CHP değişmez. İktidara gelirlerse milyonları ev sahibi yapmış, afetlerde milletin umudu olmuş Bakanlığımızı kapatacaklarmış. Bunu; tarihe musluk, ibrik ve heykellerle geçecek olan sözde çevreci CHP’den duyduğumuza şaşırdık mı? Tabii ki hayır! Milletin hayrına tek bir işin olmayacak, kalkıp bir de engelleniyoruz tezviratı yapacaksın. Biz sizin köhnemiş zihniyetinize rağmen, yıllardır yok saydığınız bu aziz millet için yüzbinlerce yuva kurmaya, Türkiye’yi yeşille donatmaya aşkla devam edeceğiz” dedi.
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