Bakan Murat Kurum'a derdini anlatmak isteyen yurttaşa Vali Davut Gül iterek engelledi!
Gaziantep ziyareti sırasında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a derdini anlatmak isteyen bir yurttaş, Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından engellendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Gazintep'e gitti.
Şahinbey Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, Murat Kurum'a derdini anlatmak isteyen Gaziantep Plastik Ayakkabıcılar Yapı Kooperatifi Başkanı Murat Gün'ün, Gaziantep Valisi Davut Gül tarafından engellendiğini aktardı.
"VATANDAŞA BU ŞEKİLDE DAVRANAMAZSINIZ"
Kalkan, "Bakan Murat Kurum bugün Gaziantep'teydi. Gaziantep Plastik Ayakkabıcılar Yapı Kooperatifi Başkanı Murat Gün, Bakan'a derdini anlatmaya çalıştı. Bu esnada Gaziantep Valisi, Murat Gün'ü eliyle ittirerek müdahalede bulundu. Makamınız ne olursa olsun; vatandaşa bu şekilde davranamazsınız" ifadelerini kullandı.
Kalkan'ın paylaştığı videoda, çevredekiler "Adam derdini anlatsın" derken Vali Gül'ün, Murat Gün'ü eliyle ittirerek müdahalede bulunduğu görülüyor. Gün'ün, "sayın Valim siz de bu işin içindesiniz" dediği görülüyor.
Bakan Murat Kurum bugün Gaziantep'teydi.#Gaziantep Plastik Ayakkabıcılar Yapı Kooperatifi Başkanı Murat Gün,bakana derdini anlatmaya çalıştı.Bu esnada Gaziantep Valisi,Murat Gün'ü eliyle ittirerek müdahalede bulundu.Makamınız ne olursa olsun;vatandaşa bu şekilde davranamazsınız. pic.twitter.com/wvtTOK94mr— Uğur Kalkan (@ugurkalkan1923) August 12, 2022
KURUM'A GÖRE KONUT VE KİRA FİYATLARI DÜŞMÜŞ!
Kurum Gaziantep ziyaretinde ayrıca, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın duyurduğu konut projesinin ardından konut ve kira fiyatlarının düşmeye başladığını iddia etti. Kurum, kısa süre içerisinde hem konut hem de kira fiyatlarının zincirleme olarak hızla düşeceğini ileri sürdü.
Kiraların düşmeye başladığını iddia eden Kurum, “Bu kampanya duyurulduğu andan itibaren hem konut fiyatları hem de kiralarda düşüş başladı. İnşallah kısa süre içerisinde zincirleme olarak, konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek. Yüzlerce sektörü ilgilendiren bu konut kampanyasıyla, mobilyacısından camcısına, marketinden inşaat sektörüne, tüm esnaflarımız, 85 milyon kazanacak, Antep kazanacak, Türkiye kazanacak" dedi.
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