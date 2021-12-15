Bakan Nebati'den iş dünyasına: Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Dolmabahçe iş dünyasıyla buluştuğu toplantıda patronlardan 100'er milyon dolar bozdurmalarını istediği belirtildi.
İktidarın yayın organlarından Sabah gazetesinin ekonomi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyasıyla buluştuğu toplantıdan bazı ayrıntıları aktardı.
Dilek Güngör "5 aksiyon adımı" başlıklı yazısında, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen toplantıda Bakan Nebati'nin katılımcılara "Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun" dediğini öğrendiğini belirtti.
"Öğrendiğime göre, toplantıda Bakan Nebati, enflasyonun ve döviz kurlarının düşmesi gerektiği konusunda iş dünyasıyla hem fikir olduğunu söylemiş…" diyen Güngör, "İşadamlarından faizlerin düşmesini fırsat bilip, bankadan çektikleri parayı, dolara yatırmamalarını istemiş… Yeni ekonomik modeli anlatırken de cari açıktaki iyileşmeye vurgu yapmış… İş dünyasına da 'Hepiniz 100'er milyon dolar bozdurun' demiş…" ifadelerini kullandı.
12 Aralık Pazartesi günü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen ekonomi zirvesine de değinen Sabah yazarı Güngör, "Zirvede genel ekonomik durumun yanı sıra kamu bankalarına sermaye enjeksiyonunun gündeme geldiğini duydum. Konuyla ilgili ilk sinyali Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar ay başında A Para'da 'Ekonomi Masası' programında vermişti. Şu anda bankalar çalışıyor. Daha sonra hazırlanan sermaye artırım rakamları Varlık Fonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletilecek. Ona göre karar verilecek" diye yazdı.
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