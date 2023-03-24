Bakan Nebati'den tasarruf tedbiri: Lambaları kapatmak!

Yayınlanma: 24 Mart 2023 - 11:35

Güncelleme: 24 Mart 2023 - 11:35

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, kamu binalarında enerji tasarrufuna ilişkin neler yapıldığı, elektrik ve doğalgaz giderlerini düşürmek için hangi tasarruflara gidildiği ve enerji güvenliği için ek önlem alınıp alınmadığını sordu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den yanıtı geldi.

“TASARRUF İÇİN LAMBALAR KAPATILIYOR”

CHP'li Purçu önergeye gelen cevaba yönelik yaptığı değerlendirmede, “Bakanlıklara enerji tasarruf tedbirleri kapsamında sorduğum sorulara Hazine Bakanlığı trajik bir açıklamada bulunmuş. Halka battaniye altında ısının derken, Hazine Bakanlığı da tasarrufu elemanları sık sık uyarmakla ve ışıkları açık bırakmamaları konusunda gerekli özen konusunda uyarmakla bulmuş. Ayrıca önergeye gelen cevapta gün ışığından yararlanıldığı belirtilmiş. Hatırlatmak isterim ki 6 yıldır uygulanan ve inatla vazgeçilmeyen kalıcı yaz saati uygulaması enerji tüketimini daha da artırmıştır. Gecenin karanlığında evden çıkan öğrenciler, çalışanlar yine gecenin karanlığında eve dönmekte; vatandaş sürekli ışık açmak zorunda kalmaktadır" ifadelerine yer verdi.

“YAZ SAATİ İSRAF YARATTI”

Purçu sözlerine "AKP iktidarında kalıcı yaz saati uygulaması tasarruf değil; israf yaratmıştır. Sabit saat uygulamasıyla 5 yılda 6 milyar TL tasarruf edildiğini savunulurken; bu kanıtlanamamış, enerji uzmanları tarafından aksi ispatlanmıştır. Uygulama sadece enerji şirketlerini besleme fikri yatmaktadır. Bu uygulama ile faturalar kabarmış; faturalarını ödeyemeyenlerin sayısı artmıştır" diyerek devam etti.

"TASARRUF İÇİN ENERJİ ÇETELERİ DEĞİL, BİLİM DESTEKLENMELİ"

Purçu açıklamasının devamında şunları kaydetti: "Avrupa’da çok ciddi enerji tasarruf tedbirleri alınırken Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı tedbirler son derece düşündürücüdür. Bilimden uzak anlayışla alınmaya çalışılan enerji tedbirleri ile bir adım yol alınamaz. Enerji maliyetlerini düşürmek çalışanları uyarmak yetmez; enerji tekellerinin önüne geçmek gerekir. Enerji çetelerini değil, bilimsel gerçekleri göz önüne almak ve değerlendirmek gerekir."