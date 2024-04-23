Bakan Özhaseki’den itiraf gibi açıklama: ‘Anadolu coğrafyasını talan ettik’
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, önceki gün yaptığı açıklamasında “Her tarafı yemyeşil, zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik.
Ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı da kel hale getirdik” diyerek itiraf niteliğinde bir konuşma yaptı. Özhaseki’nin açıklamalarının ardından, birçok bölgede rant için kesilen ağaçlar yeniden gündeme geldi.
"KABUL EDİYORLAR"
Konuya ilişkin
Cumhuriyet’e
konuşan yüksek
ziraat mühendisi
CHP Tekirdağ
Miletvekili İlhami
Özcan Aygun,
“Bu yalnızca
Özhaseki’nin sözü
değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan
da İstanbul’a haksızlık ettiklerini
belirtmişti. Demek ki bunlar tüm
Türkiye’yi talan ettiklerini kabul
ediyor. Her yeri inşaat haline
çevirdiler. Meraları, ormanları
madenlerle yok ederek tüm
coğrafyayı mahvetti bu iktidar”
dedi. İklimin değiştiğine ve
bunun nedeninin ormanların
yok edilmesi olduğuna vurgu
yapan Aygun, Türkiye’de tarım ve
hayvancılığın da AKP iktidarının
rant politikaları yüzünden
zayıfladığını belirtti. Yıllardır
yapılan projelerle doğanın
katledildiğini vurgulayan Aygun,
“Onlar yeşili yok ederken
biz bunları her alanda dile
getiriyorduk. Biz Akbelen’de
köylülerle basın açıklaması
yaparken birileri o maden
işletmesi için izinlerin arkasını
kolluyordu. Bu ne perhiz bu
ne lahana turşusu. Biz ülkenin
geleceğini savunurken onlar da
yok etme mücadelesindeydi.
Şimdi mi akılları başına geldi?
Çevre bakanının başına taş düştü
herhalde” dedi
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