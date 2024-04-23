Bakan Özhaseki’den itiraf gibi açıklama: ‘Anadolu coğrafyasını talan ettik’

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, önceki gün yaptığı açıklamasında “Her tarafı yemyeşil, zümrüt gibi olan Anadolu coğrafyasını adeta talan ettik.

Emirhan Çoban
Yayınlanma: 23.04.2024 - 04:00
Bakan Özhaseki’den itiraf gibi açıklama: ‘Anadolu coğrafyasını talan ettik’
Abone Ol google-news

Ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı da kel hale getirdik” diyerek itiraf niteliğinde bir konuşma yaptı. Özhaseki’nin açıklamalarının ardından, birçok bölgede rant için kesilen ağaçlar yeniden gündeme geldi.

"KABUL EDİYORLAR"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan yüksek ziraat mühendisi CHP Tekirdağ Miletvekili İlhami Özcan Aygun, “Bu yalnızca Özhaseki’nin sözü değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul’a haksızlık ettiklerini belirtmişti. Demek ki bunlar tüm Türkiye’yi talan ettiklerini kabul ediyor. Her yeri inşaat haline çevirdiler. Meraları, ormanları madenlerle yok ederek tüm coğrafyayı mahvetti bu iktidar” dedi. İklimin değiştiğine ve bunun nedeninin ormanların yok edilmesi olduğuna vurgu yapan Aygun, Türkiye’de tarım ve hayvancılığın da AKP iktidarının rant politikaları yüzünden zayıfladığını belirtti. Yıllardır yapılan projelerle doğanın katledildiğini vurgulayan Aygun, “Onlar yeşili yok ederken biz bunları her alanda dile getiriyorduk. Biz Akbelen’de köylülerle basın açıklaması yaparken birileri o maden işletmesi için izinlerin arkasını kolluyordu. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Biz ülkenin geleceğini savunurken onlar da yok etme mücadelesindeydi. Şimdi mi akılları başına geldi? Çevre bakanının başına taş düştü herhalde” dedi 


İlhami Özcan Aygun haberleri Mehmet Özhaseki haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Devlet erkanı Anıtkabir'de! 23 Nisan töreninde tek genel başkan…

Devlet erkanı Anıtkabir'de! 23 Nisan töreninde tek genel başkan…
Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?

Son Dakika… İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs Taksim’de mi kutlanacak?
Son dakika... Devlet Bahçeli Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı: Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyet...

Son dakika... Devlet Bahçeli Bakan Mehmet Şimşek'i hedef aldı: Türk milletini 'yerel halk' ifadesiyle değersizleştirmeye hizmet eden müfsit zihniyet...
Mansur Yavaş koltuğunu otizmli Muhammed’e bıraktı: ‘Mansur dedeye gideceğim’

Mansur Yavaş koltuğunu otizmli Muhammed’e bıraktı: ‘Mansur dedeye gideceğim’
Erdoğan'ın dava açtığı Şaban Vatan: 'Ben kızının otopsisini izlemiş bir babayım'

Erdoğan'ın dava açtığı Şaban Vatan: 'Ben kızının otopsisini izlemiş bir babayım'
Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle

Türk Bayrağı ve balonlar… Google’dan 23 Nisan’a özel doodle
Bakan Mehmet Özhaseki itirafını yuttu: 'Utanmadan karşısında duruyorlar'

Bakan Mehmet Özhaseki itirafını yuttu: 'Utanmadan karşısında duruyorlar'
Gelinim Mutfakta 23 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 23 Nisan 2024 Salı puan durumu… Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu?