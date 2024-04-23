Bakan Özhaseki’den itiraf gibi açıklama: ‘Anadolu coğrafyasını talan ettik’

Yayınlanma: 23.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 23.04.2024 - 04:00

Ağaçlarımızı yok ettik, ormanlarımızı da kel hale getirdik” diyerek itiraf niteliğinde bir konuşma yaptı. Özhaseki’nin açıklamalarının ardından, birçok bölgede rant için kesilen ağaçlar yeniden gündeme geldi.

"KABUL EDİYORLAR"

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan yüksek ziraat mühendisi CHP Tekirdağ Miletvekili İlhami Özcan Aygun, “Bu yalnızca Özhaseki’nin sözü değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan da İstanbul’a haksızlık ettiklerini belirtmişti. Demek ki bunlar tüm Türkiye’yi talan ettiklerini kabul ediyor. Her yeri inşaat haline çevirdiler. Meraları, ormanları madenlerle yok ederek tüm coğrafyayı mahvetti bu iktidar” dedi. İklimin değiştiğine ve bunun nedeninin ormanların yok edilmesi olduğuna vurgu yapan Aygun, Türkiye’de tarım ve hayvancılığın da AKP iktidarının rant politikaları yüzünden zayıfladığını belirtti. Yıllardır yapılan projelerle doğanın katledildiğini vurgulayan Aygun, “Onlar yeşili yok ederken biz bunları her alanda dile getiriyorduk. Biz Akbelen’de köylülerle basın açıklaması yaparken birileri o maden işletmesi için izinlerin arkasını kolluyordu. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Biz ülkenin geleceğini savunurken onlar da yok etme mücadelesindeydi. Şimdi mi akılları başına geldi? Çevre bakanının başına taş düştü herhalde” dedi

