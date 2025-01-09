Bakan Şimşek’in talimatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yaptığı ödemeler sonlandırıldı

Yayınlanma: 09.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.01.2025 - 04:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 850 ila bin 250 TL arasında yaptığı aile destek ödemelerinin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatıyla sonlandırıldığı öğrenildi. Bakan Şimşek’in bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan habersiz bir şekilde aldığı ileri sürülürken, söz konusu ödemelerin mevcut mali istikrarda Hazine’ye yük getirdiğini savunduğu aktarıldı.

İktidar; 2025 yılını “Aile Yılı” olarak açıklarken, Türkiye’de artan yoksulluk, yurttaşları devletin uyguladığı “maddi destek programlarına” muhtaç bırakıyor. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımların eşit ve adil hizmet temelli olarak bütüncül bir şekilde uyguladıklarını her fırsatta vurguluyor. Bakanlığın bu kapsamda sunduğu “Aile Destek Programı” ise önem taşıyor. Bakanlığın en son verileri olan Ekim 2024 istatistiklerine göre; 2022’de başlayan Aile Destek Programı kapsamında 4 milyonu aşan haneye yaklaşık 68 milyar TL ödeme yapıldı.

KOŞULLAR ‘ELVERİŞSİZ’

Program, Aralık 2024’e kadar uzatılmıştı. Son açıklanan asgari ücret ve emekli maaşı zamlarıyla birlikte, yurttaşlar söz konusu programın devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Edinilen bilgilere göre; Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in talimatıyla 2 yıldır kesintisiz süren destek programı sonlandırıldı. Bakan Şimşek’in söz konusu yardım için “mevcut mali disiplin koşulunda, yardımın Hazine’ye yük oluşturduğu ve yardımın sonlandırılması talimatını” verdiği belirtiliyor. Bununla birlikte Bakan Şimşek’in bu kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a danışmadan aldığı ve Erdoğan’ın haberinin olmadığı da gelen iddialar arasında...

Söz konusu destek ödemelerin bu yılda devam edip etmeyeceğine yönelik herhangi bir resmi açıklama gelmezken, Bakan Şimşek’in bu kararı vali ve kaymakamlara bildirdiği kaydedildi. Ayrıca Aile Destek Programıyla beraber, temel destekler hariç, diğer destek programlarının da aynı gerekçeyle sonlandırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

Bakanlığın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla 2 yıldır sürdürdüğü Aile Destek Programı; hanelerin kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için 850 TL ila bin 250 TL tutarları arasında değişen aylık yardım ödenmesini ve hanedeki çocuk sayısına göre aylık 350 TL ila 650 TL tutarları arasında yapılan ek ödemeyi içeren bir yardım programıdır.

‘BİR AYLIK BEZ ALINAMAZ’



Vergi uzmanı Ozan Bingöl, bir çalışanın üç çocuğu için SGK ve Gelir Vergisi kapsamında alacağı teşvik toplamı miktarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Bingöl, verilen teşvik parasıyla bir aylık bez bile alınamayacağını kaydetti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Cumhurbaşkanı 2025 yılını aile yılı ilan etti ve üç çocuk tavsiyesini yineledi” hatırlatmasını yapan Ozan Bingöl, “İçinde bulunduğumuz yıl bir çalışanın üç çocuğu için SGK ve Gelir Vergisi kapsamında alacağı teşvik toplamı tutarı aylık 358 lira 55 kuruştur” bilgisini paylaştı.

Bingöl verilen teşvik parasının azlığına, “Bırakın eti, sütü bir aylık bez alınamaz bu paraya!” ifadeleriyle tepki gösterdi.

Ozan Bingöl, bir başka paylaşımında ise toplanan vergi miktarının yüksekliğine dikkat çekerek “12 trilyon 651 milyar verginin toplandığı bir coğrafyada açlık, yokluk, yoksulluk ve sefalet konuşulmaz!” tespitini yaptı.

Paylaşım sorununa dikkat çeken Bingöl, “Bu kadar verginin toplandığı bir coğrafyada hâlâ açlık ve yoksulluğu konuşuyorsak, o ülkede bir paylaşım sorunu vardır” değerlendirmesinde bulundu.