Bakan Tekin hakkında suç duyurusu
HKP, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin için harekete geçti. Parti, Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.
Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), gazetemizin duyurduğu anaokulu ve ilkokulda mescit zorunluluğu getiren, mevsimlik tarım işçilerinin okula devamlılığını veli yükümlülüğüne bırakan ve okulöncesi eğitimde katkı payını resmileştiren yönetmelik nedeniyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusunda bulundu.
HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak’ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede, “inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme”, “görevi kötüye kullanma”, “anayasayı ihlal”, “nefret ve ayrımcılık” suçlarını işlediğini belirtildi.
Çolak, “AKP’giller, Cumhuriyetimizin en
önemli kazanımlarından biri olan laiklik
ilkesine yeni yeni darbeler vurmaya devam
ediyor” dedi.
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