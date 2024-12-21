Bakan Tekin, Kadına Şiddetle Mücadele Komisyonu’nda ‘tarikat, cemaat’ sorularını yanıtladı

Yayınlanma: 21.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.12.2024 - 04:00

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önceki gün Meclis’te kadına şiddetle mücadeleye yönelik kurulan komisyona konuk oldu ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın tarikat ve cemaatlerle protokol yaptığına yönelik eleştirilere yanıt veren Tekin, hukuksal olarak böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledi. Tekin “Bizim protokol yaptığımız ve benim ‘sivil toplum’ diye tanımladığı örgütlerle ilgili bir şikâyetiniz varsa İçişleri Bakanlığı’na ya da vakıflar genel müdürlüğüne şikâyet edin. İlgili kamu kurumları da gereğini yapsınlar. Biz de anında protokolümüzü feshedelim. Hukuk devleti prensibi açısından baktığımızda benim zaten herhangi bir cemaat, tarikat ya da benzeri bir yapıyla protokol imzalama ihtimalim yok” ifadelerini kullandı.

Bakanlığının meslek örgütleri ve vakıf gibi yapılarla 5 binin üzerinde protokolü olduğunu söyleyen Tekin “Bir kısmına milletvekillerimiz diyor ki ‘Bunlar cemaattir.’ Ben de diyorum ki ‘Ben cemaatle protokol imzalayamam.’ Ben bir vakıfla protokol imzalıyorum. Benim protokol imzaladığını vakfa siz ‘cemaat’ diyorsunuz. Eğer yasakçı bir mantıkla ‘Bana uygun, bana yakın sivil toplum örgütleri pozitif, diğerleri negatif’ dememizi bekliyorsanız, böyle bir şey yapmıyorum” dedi.

‘GAZETEDEN ÖĞRENDİM’

Muhalefet milletvekilleri komisyonda Bursa’da “Başı açık öğrenciye karışırız” diyerek tepki toplayan ve okul müdür yardımcısının kapısını zorla kıran okul müdürüyle ilgili haberleri de gündeme getirdi. Komisyondaki tüm milletvekilleri eleştirilerini yönelttikten sonra konuya ilişkin konuşan Tekin “Sabahleyin ben de geldiğimde gazeteden okuduğum olaylar oluyor. Bursa’da ben haberdar olduğum gün müdahale ettim ama haberdar olmadan buna müdahale etme şansımız yok. Bursa’daki o okul müdürünün yaptığı şeyi tasvip edeceğimizi asla düşünmezsiniz” ifadelerini kullandı.

DEM Partili Özgül Saki de tarikat ve cemaat yurtlarını gündeme getirerek “Enes Kara intiharı vardı. Abdülbaki Dakak 12 yaşında intihar etti” dedi. Bunun üzerine komisyon başkanı Hulki Cevizoğlu’na dönen Tekin “Biz burada her şeyi konuşacak mıyız ya? Şimdi cemaat yurtları dediğiniz şeyin benimle ne alakası var?” sorusunu yöneltti. Ardından Saki’ye dönen Tekin “Özgül Hanım, buraya gençlik ve spor bakanını davet edersiniz, yurtları onunla konuşursunuz” ifadelerini kullandı. Saki de “Ama bunlar aynı zamanda öğrenci, yurtta kalıyor olmaları Milli Eğitime dâhil olmadıkları anlamına gelmiyor” karşılığını verdi.