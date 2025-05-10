Bakan Tekin'den, mülakat mağduru öğretmene 'terör' yakıştırması

Yayınlanma: 10.05.2025 - 15:39

Güncelleme: 10.05.2025 - 16:42

Mülakat mağduru öğretmenler 6 aydır; ek atama talebiyle, mülakatlarda yaşadıkları haksızlıkları dile getirmeyi sürdürüyor.

Zeytinburnu Belediyesi tarafından düzenlenen 19. Geleneksel Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni’ne katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, mülakat mağduru, ek atama bekleyen öğretmenlerin tepkisiyle karşılaştı.

Mülakat mağduru öğretmen Özkan Özdemir Bakan Tekin’e “188 gündür sizi bekliyoruz. 5 dakika da siz bizi bekleyin. Bizler kapınızda bekledik. Bizimle yüzleşmek yerine kamuoyunu algılarla manipüle ettiniz. Mülakat zulmünde acı çektik. Bizim adımıza siyasetçilere cevap verdiniz” dedi.

Tekin, “Bitti mi?” diyerek Özdemir’in sözünü kesti.

Özdemir’in “Bitmedi Sayın Bakan” yanıtına karşın Tekin, “O zaman dışarıda bekle. Konuşalım” dedi.

O sırada Özdemir’i dışarı çıkarmak için iki kişinin geldiği görüldü.

‘MEGALOMAN KARAKTERLERE AYIRACAK VAKTİMİZ YOK’

Özdemir dışarı çıkarılırken Tekin, “En az 30 defa konuştuk. Sen o kadar megaloman bir çocuksun ki. Seninle konuşmamayı diğerleriyle konuşmak gibi algılıyorsun. Bu tavrın terbiyesizce ve ahlaksızca bir tavır. Ne tür yapılarla, hangi tür terör örgütleriyle, nasıl ilişkisi olduğu istihbarat raporlarıyla ortaya çıkmış. Evet, eylem yapıyor fakat biz mağduriyetini ilan eden en az 30 farklı grupla konuştuk. Bu arkadaşımız kendisini farklı yerde görüyor. Böyle megaloman karakterlere ayıracak vaktimiz yok” ifadelerini kullandı.

‘ÇAMUR AT İZİ KALSIN DİYEN BIR ZAT’

Özdemir, sosyal medya hesabından Bakan Tekin’in yaptığı ‘terör örgütleriyle ilişkisi var’ çıkışına şu yanıtı verdi:

“Tüm devlet kurumlarına açık çağrıda bulunuyorum; Türkiye Cumhuriyeti’nin Milli Eğitim Bakanı tarafından da ifade edildiği üzere terör örgütleriyle ilişiğimin olduğu söyleniliyor. Bakan Bey’in bu ifadesini bir ihbar saymak zorundasınız. Terör örgütleriyle ilişiği olan birisinin toplumda elini kolunu sallayarak gezmesine müsaade edemezsiniz.

Bu iddialar doğruysa buyurun evimde oturuyor olacağım. Tutuklamanız için elinizi kolunuzu bağlayan yok. Aksi halde pazartesi gününde başlamak üzere Milli Eğitim Bakanı tarafından şahsımdan özür dilenmediği sürece süresiz açlık grevine başlayacağım. Ben bu dünyada onurum ve haysiyetimle yaşadım. Kendine bahşedilmiş bir koltuktan güç alarak çamur at izi kalsın diyen bir zatın itibar suikastine boyun eğmeyeceğim.”

'ASIL MEGALOMAN TEKİN'DİR'

CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş yaşanan gelişmeleri Cumhuriyet'e değerlendirdi. Özçağdaş, şunları söyledi: "Ülkemizin Milli Eğitim Bakanı, aylardır mülakat mağduriyetlerini dile getiren öğretmenlerimizden birine megolaman ve terbiyesiz diyor! Uğradığı haksızlığı dile getiren bir öğretmenine hakaret eden bir Milli Eğitim Bakanı olabilir mi? Asıl megaloman, bu üslubu ve tarzı ile bizzat Yusuf Tekin'dir.

Mülakat yapmayacağız dediniz, sonra mülakat gibi mülakat dediniz, 1611 mağdur yarattınız! En son, 'sözlü sınav merkezleri atama alanlarına göre belirlenir' diyerek mülakatla yarattığınız haksızlığı kabul ettiniz. Ama dönüp haksızlığa uğrayan öğretmenlerimizin sorununu çözmekle uğraşmıyorsunuz! Üstüne onları karalamaya çalışıyorsunuz. Öğretmenlerimiz ne diyecek? Tabii ki iller bazında yaşanan bu haksızlığı dile getirecekler. Ama Tekin, çarpıtmalarla kendini aklamaya çalışıyor. 'Hak ettiği şekilde'(!) öğretmenimize cevap verdiğini söyleyen Tekin'e cevabımız şudur: Türkiye Cumhuriyeti'nde hiç bir öğretmenimiz bu şekilde bir cevabı hak etmiyor, edemez. Ülkemiz de böyle bir Milli Eğitim Bakanını hak etmiyor!"