Bakan Tunç, Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği’ni ziyaret etti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2’nci Uluslararası Adalet Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Suudi Arabistan'da Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “‘2’nci Uluslararası Adalet Konferansı’ için bulunduğumuz Suudi Arabistan’da Riyad Büyükelçiliğimizi ziyaret ettik. Büyükelçimiz Sayın Emrullah İşler’le bir araya gelerek ülkedeki vatandaşlarımız için yürütülen çalışma ve faaliyetler üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ülkemizi başarıyla temsil eden Büyükelçimize ilgisi ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.