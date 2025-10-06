Bakan Tunç, yargıdaki yeni düzenlemeleri duyurdu: Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilecek, temyiz ve istinaf süreci en geç 6 ayda bitecek!

Uzun süreye yayılan yargılamalar ve temyiz-istinaf incelemelerinin uzaması kamuoyunda sıkça tartışma konusu oluyordu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargı süreçlerinin daha kısa sürede sonuçlanması için yeni adımların yolda olduğunu belirtti.

"TEMYİZ VE İSTİNAF İNCELEMELERİ EN GEÇ 6 AYDA BİTECEK"

İktidara yakın Sabah gazetesine konuşan Bakan Tunç, "Temyiz ve istinaf incelemeleri en geç 6 ayda bitecek. Bazı davalarda doğrudan temyiz yolu getirilecek" ifadelerini kullandı.

Çevre, sağlık, trafik, iş kazaları ve uyuşturucu davalarında ihtisas mahkemeleri kurulacağını bildiren Tunç, şöyle devam etti:

"Duruşmalar en fazla 2 ay ertelenebilecek. Makûl sürede yargılanma ilkesini takip için özel birimler oluşturulacak. Makûl sürede yargılanma hakkını güvence altına almak için hem yapısal hem teknik önlemleri devreye alıyoruz. İstinaf sistemimizle hem Yargıtay ve Danıştay'ın iş yükünü azalttık hem de vatandaşımızın hukukî güvencesini artırdık."