Bakan Tunç'tan ABB ve İBB'ye 'konser soruşturması'na ilişkin ilk açıklama: 'Yargı kimseden talimat almaz'

Yayınlanma: 15.11.2024 - 11:52

Güncelleme: 15.11.2024 - 12:02

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Eskişehir'de 9. Yargı Paketi ile İBB ve ABB'ye açılan konser harcamalarına ilişkin soruşturma konularında açıklamalarda bulundu.

"HAKARETE CİDDİ VE CAYDIRICI CEZALAR GELİYOR"

Bakan Tunç'un açıklamalarının satır başları şöyle;

"İstinaf ve temyiz süreçleriyle ilgili düzenlemeler yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda görev alan uzmanlardan, çocuklara yönelik suçlara ilişkin destek alındı. Hakaret suçları konusunda ciddi bir caydırıcılık olacak. Noterlik hizmetleri daha etkin hale getirilecek. Noterlerin hafta sonu çalışmasına imkan tanınacak. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapma gayretindeyiz. Sosyal medyada hakaret suçunun giderek arttı. Hakarete ciddi caydırıcı cezalar geliyor. Toplumu suçtan korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Cezasızlık algısı ile ilgili ciddi çalışmalarımız var.

İBB VE ABB'YE 'KONSER' SORUŞTURMASI

ABB ve İBB'nin özellikle bir takım organizasyonlarıyla ilgili inceleme başlatıldı, İçişleri Bakanılığı müfettişler gönderildi ve incelemeler yapılıyor. Özellikle hem Sayıştay hem de İçişleri Bakanlığı'nın denetimine tabiidirler. Burada denetimden çekinmeye gerek yok. Ancak eksiğiniz varsa telaşlanırsınız. Yargıyla ilgili cümleler kurarken haddi aşmamak gerekir. Yargı bağımsız ve tarafsızdır, kimseden talimat almaz. İhtilal dönemlerinde böyle bir yargı yoktu gibi bir şey söylemek haddi tamamen aşmaktır. 27 Mayıs, 28 Şubat yargısı ile kıyaslıyor ve o kadar dibe düşmemiştik diyor. Bu 27 Mayıs yargısını özlemektir. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakarettir.

"ŞUURSUZCA BİR HAREKETTİR"

Soruşturmaları Yargı tacizi olarak değerlendirmek şuursuzca bir harekettir. Eğer bu şekilde cümleler sarf ederseniz "Acaba gizlediğiniz bir şey mi var?" der kamuoyu. Yargı ile ilgili söz sarf ederken dikkatli olmak lazım. Yargı kimsenin arka bahçesi değildir.