İBB'den 'konser harcamaları' tartışmasına tablolu yanıt: AKP'nin 4 yıllık harcaması ortaya çıktı!

Yayınlanma: 14.11.2024 - 17:00

Güncelleme: 14.11.2024 - 17:14

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi'ne yönelik 'konser harcamaları' gerekçe gösterilerek başlatılan incelemeler tartışılmaya devam ediyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, Ekrem İmamoğlu dönemi ile AKP döneminin karşılaştırmasının yapıldığı 'Tüm Etkinlikler Harcama Raporu'nu paylaştı.

Buna göre, AKP döneminde etkinliklerin gerçekleşme bedeli şöyle sıralandı:

2015: 70.483.843 dolar

2016: 109.508.837 dolar

2017: 130.637.187 dolar

2018: 126.970.213 dolar

Raporda 2019'un etkinlik harcaması AKP dönemi yönetimince 95 milyon dolar olarak belirlendi. Yılın son 6 aylık bölümünde Ekrem İmamoğlu yönetiminde yıl sonu gerçekleşme 59 milyon olarak ifade edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun döneminde etkinliklerin gerçekleşme bedeli şöyle kaydedildi:

2020: 42.586.309 dolar

2021: 37.104.612 dolar

2022: 48.484.517 dolar

2023: 82.048.633 dolar

2024: 85.551.763 dolar

Raporda, AKP döneminde 4 yılda etkinliklere 437 milyon 600 bin dolar, Ekrem İmamoğlu döneminde 5 yılda etkinliklere 295 milyon 775 bin dolar harcandığı ifade edildi.

"HARCAMA KALEMLERİ AYNI"

İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, "Kamuda denetleme ve inceleme vazgeçilmezdir. Tabi eşit ve adil olursa. İBB’nin eski/yeni dönem mukayeseli tablosunu sunarız. Harcama kalemleri aynıdır. Fark böyleyken tüm inceleme ve soruşturmaların sadece bu dönem için yapılmasını kamuoyu vicdanına bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.