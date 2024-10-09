Bakan Tunç'tan flaş açıklama: 'İyi hal indirimi gözden geçirilecek'
Türkiye'nin gündemine oturan cinayetlerle ilgili konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kadına yönelik şiddet suçlarında verilen cezaların artırılması için çalışma yaptıklarını anlattı. Tunç, cezasızlık algısının giderilmesi için yeni düzenlemeler yaptıklarını ve iyi hal indirimini tekrar gözden geçireceklerini söyledi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP grup toplantısında öncesinde yaptığı açıklamada kadına yönelik şiddetle mücadelede yeni düzenlemeler yapılacağını duyurdu.
Son dönemlerde Türkiye'nin gündemine oturan cinayetlere ilişkin konuşan Tunç, yargı sisteminde cezasızlık algısının giderilmesi için çalışma yaptıklarını iyi hal indiriminin gözden geçirileceğini açıkladı.
ÖNEMLİ DÜZENLEMELER YAPILACAK
Tunç, soruları şöyle yanıtladı:
"Ceza adalet sisteminin etkinliği, denetimli serbestlik, cezasızlık algısı gibi tüm konular bir sonuca bağlanacak. Bu konular Meclis gündemine gelecek. Meclis gündeminde şu an 9. yargı paketi var. İnternet medyasında işlenen suçlarla ilgili yaptırımların daha da artırılması konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz."
İYİ HAL İNDİRİMİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK
"Özellikle ceza adaleti, toplumun huzurunu bozmaya yönelik mücadeleyi etkin hale getirmek için düzenlemeler yapacağız. Cezasızlık algısı giderilecek, iyi hal indirimi gözden geçirilecek.
Kadına şiddet bizim kırmızı çizgimizdir. Kadına işlenen suçlarda cezaları artırmıştık. Bu cezaların daha etkin uygulanması için çabalarımızı sürdüreceğiz."
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