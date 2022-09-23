Bakan Varank'tan muhalefete: 'Devletin fabrika kurduğu zamanlar geride kaldı'

23 Eylül 2022 Cuma, 17:39

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Adıyaman Şubesi'nin açılış töreninde konuştu.

Muhalefete yüklenen Bakan Mustafa Varank, kendilerinin "AK Parti 20 yılda bir tane bile fabrika açmadı, AK Parti zamanında sanayi tamamen bitti" şeklinde eleştirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Ama onlar bunu söylerken neyi düşünerek söylüyorlar biliyor musunuz? Bunlar zannediyor ki hala dünyada fabrikaları devletler, hükümetler kuruyor. Zannediyorlar ki Sümerbank'ta basma fabrikaları çalışsa Türkiye bir yere gelebilir. Şu anda o Sümerbank'ın basma fabrikalarından 500 tanesi Türkiye'de faaliyette. Özel sektörümüz bunları dünyaya ihracat yapıyor. Biz özel sektörün önünü açarak onlara gerekli altyapıları, teşvikleri veriyoruz. Türkiye'yi en güzel şekilde kalkındıracağız. O devletin fabrika kurduğu zamanlar geride kaldı. Devletin fabrika kurup bir kişinin çalıştığı yerde 3 kişi istihdam edip fabrikaları arpalıklara çevirdiği zamanlar geride kaldı. Özel sektör bu işleri yapacak."