Bakan yardımcısından Amasra'daki maden faciasına dair itiraf gibi açıklama: ‘Havalandırma yetersiz’ deyip üretimi devam ettirmişler

11 Kasım 2022 Cuma, 04:00

TBMM Amasra Maden Araştırma Komisyonu’nda, dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Adem Ertem, milletvekillerinin “Kaza neden yaşandı” sorusuna “tali havalandırma ünitelerinin bağlantısız ve yetersiz olduğunu tespit ettikleri” yanıtını verdi.

Ertem, “Kazadan üç gün önce bitirdiğimiz denetimimizde eksiklik tespit edilmiş ancak bunun üretimi durdurmayı gerektirecek düzeyde olmadığına ilişkin de bir öngörümüz var” sözleri dikkat çekti. Öte yandan komisyon başkanı Taner Yıldız’ın tutumu üzerine tartışmalarla başlayan komisyonda CHP’li Kani Beko, Başkan Yıldız’ın Ertem’e sürekli müdahalede bulunduğunu belirterek “Yıldız’a Saray’dan telefon geldiğini” iddia etti.

Komisyonda önceki gün sunum yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı İş Müfettişi Alpaslan Kılıçarslan ise madenlerde yaşanan toplu ölümlerin gündeme geldiğini ancak göçükler ve tahkimat nedeniyle oluşan kazalarda da çok fazla eksikliklerin bulunduğunu söyledi. Kılıçarslan ayrıca “Havalandırmaya ilişkin merkezi gaz izleme sensörlerinin eksik olması veya hiç olmaması, yangın ve patlama riskine karşı gerekli önlemlerin alınmaması, insan nakli için taşıma sisteminin uygun olmaması, acil durumlarda personel takip sistemi kurulmaması, kontrol sondajı yapılmaması, uygun yapılmaması veya kayıt altına alınmaması hususları var” ifadelerini kullandı.

"MAHKEME DURDURMUYOR"

Denetlemeler sonucunda mevzuata aykırılıkla karşılaşıldığı zaman genelde işin durdurulması kararı alındığını dile getiren Kılıçarslan’ın “Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun mahkemeye götürdüğü kararlar var. Mahkeme tarafından bir bilirkişi atanıyor, bilirkişi raporu doğrultusunda yaptığımız durdurma kararı kaldırılıyor” sözleri de dikkat çekti. Ertem de milletvekillerinin sorularına “itiraf” gibi yanıtlar verdi. Bu tür kazalara ilişkin caydırıcılık noktasında “mevzuatın yeterli olduğu, denetimlere hassasiyet gösterildiğini ancak uygun sonuçları alamadıklarını” söyleyen Ertem, “Acaba burada caydırıcılıkla alakalı bir problem mi var?” dedi.