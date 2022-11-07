Amasra maden faciası soruşturmasının sağlıklı yapılması için çağrı: 'Deliller karartılmasın'
Soruşturmanın sağlıklı bir biçimde yürütülebilmesi için maden sahasının TTK’nin sorumluluğundan çıkarılması çağrısı yapıldı. Sosyal Haklar Derneği’nden Evren İşler ve Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, “Deliller toplanmadan TTK personeli orada bulunmamalı” ifadelerini kullandı.
Bartın Amasra’da 42 işçinin yaşamını yitirdiği maden katliamının ardından maden kazalarındaki ihmaller yine kamuoyunun en sık tartıştığı konulardan biri oldu.
Sosyal Haklar Derneği’nden Evren İşler, “Bilirkişi raporunda, isimleri geçirilmeyen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Zonguldak işletmeler daire başkanı, TTK Zonguldak iş sağlığı güvenliği eğitim daire başkanı, teftiş kurulu başkanı, personel daire başkanı, iş denetim birimi başkanı gibi diğer sorumluluğu olan TTK yetkililerinin ve TTK genel müdür yardımcılarının da mutlaka soruşturmaya dahil edilmesi gerekiyor” dedi. İşler, gerekli denetlemeleri yapmakla sorumlu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personelinin de bu süreçteki paylarına değindi.
"TAM KEŞIF YAPILMADI"
Olayın hemen sonrasında deliller için arama ve el koyma kararlarının geç verildiğine ilişkin eleştirilerin olduğunu belirten İşler, “Bu gecikme, delillerin kontrolsüz ve denetimsiz kalmasına yol açtı. Deliller üzerinde bir işlem yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyoruz” diye konuştu.
Soruşturmanın sağlıklı bir biçimde yürüyebilmesi için maden sahasının TTK’nin sorumluluğundan çıkarılması gerektiğine dikkat çeken İşler, “Maden hâlâ fiili olarak TTK’nin sorumluluğunda. Madende devam eden bir yangın var. Tam anlamıyla keşif yapılmış değil. Sadece veriler üzerinden bir değerlendirme yapıldı. Orada TTK personelinin herhangi bir işlem yapmasına müsaade edilmemeli” dedi. TMMOB Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel ise “Yangının 15 güne kadar söneceğini düşünüyoruz. Şimdilik ön inceleme raporu hazırlandı. Yangından sonra madenedeki incelemelerde patlama merkezine ve kaynağına bakılacak. Ateş kaynağının nedeni belli değil, o da yangından sonraki incelemede tespit edilebilir” ifadelerini kullandı.
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