Bakan Yerlikaya'dan 'kayyum' açıklaması: 'Yasalar bunu emrediyor'

Yayınlanma: 18.02.2025 - 17:43

Güncelleme: 18.02.2025 - 17:48

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mardin'de bir otelin konferans salonunda düzenlenen 'Türkiye'nin Huzuru' toplantısına katıldı.

Toplantıya Bakan Yerlikaya’nın yanı sıra, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Vali Tuncay Akkoyun, milletvekilleri Faruk Kılıç ile Muhammed Adak, ilçe kaymakamları ve kurum müdürleri katıldı.

Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından Bakan Yerlikaya, çalışmalarda emeği geçen güvenlik güçlerine teşekkür ederek, "Terör, asayiş, uyuşturucu, kaçakçılık, düzensiz göç ve organize suçlarla mücadele gibi birçok başlığı ele aldık. Mardin'imizin huzuru ve güvenliği için canla başla görev yapan başta valimiz olmak üzere mülki idare amirlerimize, kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

'HİÇ KİMSE TERÖRLE TÜRKİYE'YE DİZ ÇÖKTÜREMEZ'

Yerlikaya, belediyelere kayyum atamalarına yönelik olarak da açıklama yaptı.

Terörle mücadelenin sekteye uğramayacağını ifade eden Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesine en kararlı ve en güçlü dönemini yaşamaktadır. Hiç kimse terörle Türkiye'ye diz çöktüremez. Kimse bu aziz millete hain emellerle bedel ödetemez. Ne Mardin'imizde ne Türkiye’nin hiçbir bölgesinde ne de sınırlarımızın ötesinde, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğine, devletimizin bütünlüğüne saldıran hiçbir terör örgütünün barınmasına izin vermiyoruz, vermeyeceğiz. Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, terörsüz Türkiye hedefimize ulaşacağız.

Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bize durmak yok. Aziz milletimize söz verdiğimiz gibi o hainlerin inlerini başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz. Bu mücadeleyi hiç kimse, hiçbir kurum, özellikle halkın oylarıyla seçilen, görevi yasalarımızla belirlenmiş olan belediyeler sekteye uğratamaz. Buna izin veremeyiz. Terör suçundan bir belediye başkanı ceza alır ya da tutuklanırsa, o belediye başkanı geçici olarak görevden alınır. Türkiye Cumhuriyeti yasaları bunu emrediyor, bizim iç güvenlik anlayışımız nettir. Duruşumuz bellidir, her türlü suçla ve suçlularla mücadele etmek öncelikli görevimizdir."

'MARDİN'DE 6 BOMBALI EYLEM ENGELLENDİ’

Mardin'in güvenliğine ilişkin konuşan Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılında bölücü hain PKK/KCK ile ilgili kırsalda 2 bin 591 operasyon, şehirde 268 operasyon gerçekleştirdik. 600 gözaltı, bu yapmış olduğumuz operasyonlarla, 95 tutuklu, 43 adli kontrol kararı alındığını görüyoruz. Ve bu kırsal ve şehir operasyonlarıyla 2024 yılında 63 terörist etkisiz hale getirildi. Yine FETÖ, DEAŞ ve aşırı solla ilgili, terör örgütleriyle de ilgili emniyet ve jandarmamız durmadan, duraksamadan 2024 yılında operasyonlarını yaptılar.

FETÖ ile ilgili 72 operasyonda 15 tutuklu, adli kontrol sayısı 6, DEAŞ terör örgütüyle ilgili 12 operasyon, 6 tutuklu, 5 adli kontrol, DHKP-C, MLKP ve diğer terör örgütleriyle ilgili 1 operasyon 1 tutuklu sayılarını, Mardinli hemşerilerimizle paylaşmak istiyoruz. 2024'te şehrimizde 6 terör eylemi ki bombalı eylem, bunun PKK/KCK tarafından yapılması engellenmiştir. 2024'te 3 sözde üst düzey teröristle etkisiz hale getirildi. Biri kırmızı, ikisi gri olmak üzere. Mardin'in, katalog suçlarda aydınlatma oranıyla ilgili Türkiye ortalamasıyla aynıdır. Yüzde 98, her 100 suçun 98'i aydınlatılmış vaziyette."

'142 BİN 526 DÜZENSİZ GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ'

Bakan Yerlikaya, 2024'te yurt genelinde 142 bin 526 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Göç ile ilgili Mardin'de 6 Şubat itibarıyla 47 bin 697 yasal kalan yabancı sayısı var. Bunların 46 bin 56'sı Suriyeli, 936'sı ikamet izinli, 705’i uluslararası korumalı. Güvenli, onurlu geri dönüş yapan Suriyeli sayısı 2024'te 795'tir. 270 mobil göç noktası araçlarımızdan durmadan, duraksamadan kimlik kontrolleri yapıyoruz. Mardin'de 2 mobil göç noktası aracımız, 8 bin 657 kimlik denetimi yapmış. Şu ana kadar 21 düzensiz göçmen tespit etmiş. Türkiye genelinde 2024 yılında 164 bin kişiyi kimlik kontrolleriyle tespit ettik.

142 bin 526 da sınır dışı, deport edildi. 2024 yılında Mardin sınırlarımızdan, girişi engellenen düzensiz göçmen sayısı bin 197, yakalanan düzensiz göçmen sayısı 181, sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısının da 60 olduğunu söyleyelim. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik de durmadan mücadele ediyoruz. 2024'te 9 operasyon yapılmış, 5’i tutuklu, 1'i adli kontrol."