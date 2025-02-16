CHP'li Yankı Bağcıoğlu'ndan iktidara 'THK' tepkisi: 'Kayyum yönetimi devam ediyor!'
Türk Hava Kurumu yarın 100 yaşına giriyor. Öncesinde sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan CHP'li Yankı Bağcıoğlu, "THK’da kayyum yönetimi devam ediyor" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Türk Hava Kurumu’nun (THK) 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bağcıoğlu, "Yarın Atatürk’ün mirası Türk Hava Kurumu’nun kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü. THK’da kayyum yönetimi devam ediyor" dedi.
“RANT KAPISI YAPILDI!”
Bağcıoğlu, mesajında şunları kaydetti:
"Yarın Atatürk’ün mirası Türk Hava Kurumu’nun kuruluşunun 100’üncü yıl dönümü. THK’da kayyum yönetimi devam ediyor. Cumhuriyet değerimizin rant kapısı yapıldığını, hava araçları ve tesislerin bu maksatla elde çıkarıldığını, kurumun siyasi amaçlı istihdam aracı olarak kullanıldığını, her geçen gün işlevsizleştirildiğini ve daha da büyük borç batağına sürüklendiğini üzülerek takip ediyoruz. Geçmiş dönem için sorumlular hakkında elbette hukuk içerisinde işlem yapılmalı ama kayyum yönetimi de süresiz olmamalı."
???? TÜRK HAVA KURUMU— Yankı Bağcıoğlu (@YankiBagcioglu) February 16, 2025
??Yarın Atatürk’ün mirası Türk Hava Kurumu’nun kuruluşunun 100’üncü yıldönümü
?? THK’da kayyum yönetimi devam ediyor
?? Cumhuriyet değerimizin; rant kapısı yapıldığını, hava araçları ve tesislerin bu maksatla elde çıkarıldığını, kurumun siyasi amaçlı… https://t.co/AEwo4t5oWJ
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