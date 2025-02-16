Tuncer Bakırhan'dan 'Van' tepkisi: 'Abdullah Öcalan çözüm için uğraşırken beyefendiler kayyum atıyor'

Yayınlanma: 16.02.2025 - 16:39

Güncelleme: 16.02.2025 - 16:39

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Van'da kayyum atamaları ve İmralı sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Bakırhan, "Fazla söze gerek yok. Alınan önlemlere bakılırsa bu ülkede demokrasi var der misiniz? Van bu ülkenin bir kenti der misiniz? Bu işgal değil de nedir? Bu sömürge hukuku değilse nedir?" dedi.

"BU AKLI KINIYORUM"

Bakırhan şunları söyledi:

"İnsanların bizle buluşmaısnın engellendiği, gençleri gözaltına alan, Van halkı ile aramıza barikat koyan bu aklı kınıyorum. Bu akıl 100 yıldır bu topraklarda hüküm sürüyor. Eğer yüzyıldır uyguladığınız inkarcı politikaları sonuç alsaydı Bekir Kaya, Nazmi Gür, Abdullah Zeydan olur muydu? Bu tekçi, faşizan uygulamalarınızdan vazgeçin. Van halkı 'belediyeyi gasp edersiniz ama ben de sandıkta size hesabı 14-0 sorarım' dedi. Sizler buradan ders çıkarmak yerine üç dönemdir Kürt halkının iradesine kayyum atayarak mücadelesinden vazgeçeceğini mi düşünüyorsunuz? Yanılırsınız."

Bakırhan şöyle devam etti:

'Kürtler siyaset yapamaz' mı, 'seçemez' mi, 'belediyeyi alamaz' mı diyorsunuz? Gecenin ikisinde üçünde sanki yabancı devletin bir kentini işgal ediyormuş gibi plastik mermilerle, coplarla, gazlarla onuruna sahip çıkan halkı yerlerde sürükleyerek, döverek gözaltına alarak vazgeçiremezsiniz. Eş başkanımızın gözünü morartabilirsiniz ama direncini, onurunu, bağlılığını asla geri çeveremezsiniz. Bu morarmış göz sizin için büyük bir kötülük, bizim için onurdur.

"UTANMAZ HERİFLER!"

Abdullah Zeydan'ın görevden alınmasına ilişkin "Abdullah Zeydan hırsızlık, onursuzluk yapmamış. Bir Savcı Beyefendi talimat üzerine bir suç icat etmiş" diyen Bakırhan, "Bilirkişi ne demiş? Kardeşim böyle bir suç işlenmedi. Jandarma da 'bahsedilen şahıs suç mahaline gitmemiş.' Peki utanmaz herifler sizin kurumlarınız 'bir suç yok' demesine rağmen talimatla Abdullah Zeydan'a kayyum atayarak vazgeçirebileceğinizi mi düşünüyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"ÖCALAN ÇÖZÜM İÇİN UĞRAŞIRKEN..."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "süreç"e ilişkin de konuşan Bakırhan şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan ısrarla 26 yıldır çatışma ve şiddet zemininden siyasal zemine geçmek için didiniyor. Yakın zamanda da bir yol haritası açıklayacak. Ama siz ne yapıyorsunuz? Çözüm istiyor musunuz? Siz Kürt sorununun demokratik yollardan çözülmesinden yana mısınız? Siz bu irade gaspıyla nasıl çözeceksiniz? Siz bu Kürt düşmanlığı ile nasıl barışa ulaşacaksınız? Abdullah Öcalan çözüm için uğraşırken beyefendiler kayyum atıyor. Yok öyle yağma Van sizi kabul etmez, bu kötülüğü unutmaz. Aklınızı başınıza toplayın, mert olun. Barış mı istiyorsunuz, çözüm mü istiyorsunuz, Kürt düşmanlığı mı yapacaksınız açık söyleyin bilelim."