Bakan Yılmaz Tunç'a zor soru: 'İmamoğlu’nun babasının taşınmazında arama kararı hangi mahkeme tarafından verildi?'

CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’na ait Balıkesir’in Edremit ilçesindeki taşınmazda yapılan üç günlük aramayla ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

"KANUNA AÇIKÇA AYKIRI"

Tezcan, şunları kaydetti:

“Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun Balıkesir Edremit’teki taşınmazının çevresinde 20 Haziran tarihinde arama çalışmaları başlatılmış ve üç gün boyunca sürmüştür. Hasan İmamoğlu, yaptığı açıklamada arama yapılan yerin tamamen kamuya terk edilmiş yeşil alan olduğunu ifade etmiştir. Bunun yanı sıra yapılan arama işlemleri, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’na açıkça aykırıdır.

Arama işlemi gizli biçimde, muhatabına haber verilmeksizin, kendisinin ve avukatının bulunmasına imkân tanınmadan yapılmıştır. Arama sonucunda arama tutanağı ilgililere verilmemiş, ayrıca tutanak düzenlenip düzenlenmediği dahi bilinmemektedir. Avukatların tutanağa erişim talepleri reddedilmiştir. Aramanın yapıldığı yerin ise uzun yıllar önce belediyeye terk edilmiş, kamunun kullanıma açık yeşil alan olduğu anlaşılmaktadır. Yürütülen işlem, yasaya aykırı olup Ergenekon ve Balyoz davaları süreçlerinde görülen yöntemlerin tekrarlandığı, delil yaratma çabasıyla benzerlik taşıdığı görülmektedir.”

Tezcan’ın, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’a yönelttiği sorular şöyle:

“Kamuya terk edildiği belirtilen taşınmazda arama yapılmasına ilişkin karar hangi mahkeme tarafından, hangi tarihte ve hangi gerekçeyle verilmiştir? Arama işlemi sırasında muhatabın veya avukatının hazır bulunmasına hangi gerekçeyle izin verilmemiştir? Arama sonucunda düzenlenmiş bir arama tutanağı mevcut mudur? Varsa, avukatlara neden verilmemiştir? Yoksa, tutanak düzenlenmemesinin gerekçesi nedir? Söz konusu yasaya aykırı işlemler hakkında herhangi bir ön inceleme, adli veya idari soruşturma başlatılmış mıdır?”