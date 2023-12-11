Bakanın çoklu maaş itirafı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.12.2023 - 04:00

Cumhuriyet, 8 Ekim’de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nda “bakan danışmanı” olarak görev yapan Murat Gül’ün, aynı zamanda bakanlığa bağlı kamu iktisadi teşebbüsü olan Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nde (DHMİ) daire başkanı olduğunu, Sabiha Gökçen Havalimanı’nın işletmesi için kurulan ve Savunma Sanayii Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni Güçlendirme Vakfı ve Türk Hava Kurumu’nun ortaklığında faaliyet yürüten Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri Anonim Şirketi’nin de yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığını, bu görevlerinden toplam dört maaş aldığının iddia edildiğini gündeme getirdi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Meclis’e Bakan Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi. Uraloğlu’nun yanıtı ise çoklu maaşın itirafı niteliğinde oldu.

Gül’ün, bakan danışmanlığı görevi nedeniyle maaş almadığını söyleyen Uraloğlu’nun, diğer görevlere yönelik maaşları reddetmemesi ise dikkat çekti.

Yanıtı değerlendiren Akay, Meclis’te görüşülen torba yasa teklifiyle kamu görevlilerine huzur hakkı verilmesine yasal dayanak oluşturulmak istendiğini söyledi.

