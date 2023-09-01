Bakanın metrosu dökülüyor!

Yayınlanma: 01.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.09.2023 - 03:00

Yapımına 2016’da başlanan ve açılışı beş yıl ertelendikten sonra geçen ocakta açılabilen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosunda eksikler bitmiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) devretmediği metro, Marmaray gibi TCDD tarafından işletiliyor. Metronun Kâğıthane peronunda bakanlığın koyduğu kart doldurma makinelerinin hiçbiri çalışmıyor. İstanbulkart dolumu yapmak isteyenler İBB’nin makinelerini kullanıyor.

(Bakanlığın kart doldurma makinelerinin hiçbiri çalışmıyor.)

Peronda yer alan tuvaletlerde hizmet verilmiyor. Bir çalışan, “Kapılar kilitli. Borular patladı, 15 gündür bu halde” dedi. Yürüyen merdivenlerle metroya inmek isteyenlerin karşısına çıkan tabelada ise İstanbul için bir tehdit olarak gösterilen Kanal İstanbul’un da yer alması dikkat çekti. Aynı tabelada dünyanın önemli şehirleri mesafe olarak yazıldı. Bazı şehirlerin yönü tabelada yanlış gösterildi.

(Tavandan suların aktığı bölgelere yurttaşların kaymaması için uyarı tabelaları konuldu.)

PARİS İLE KARŞILAŞTIRMIŞTI

Kâğıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu’nun açılışını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında “Paris’te metroda damdan sular akıyor sular. Bizimkiler pırıl pırıl, tertemiz. Haberleri yok” demişti ancak metro durağındaki birçok noktada tavandan su damlıyor. Çalışanlar ise önlem olarak bu bölgelere “Dikkat, kaygan zemin” tabelalarını yerleştirmek zorunda kaldı. Öte yandan trene yönlendirme tabelalarındaki İngilizce kelimelerin yanlış yazıldığı da görüldü. Duraktaki dijital ekranlarda ise İstanbul’u tanıtmak yerine bakanlığın tanıtımı yapılıyor.

(Dünyanın önemli şehirlerinin yönü tabelada yanlış gösterildi.)

YILAN HİKÂYESİ

Metro hattının 3.5 kilometre uzunluğundaki Kâğıthane-Gayrettepe hattı henüz tamamlanmadı. Hattın ne zaman hizmete gireceği bilinmezken geçen haziranda Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Çalışmalarda sona yaklaşmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” demişti.